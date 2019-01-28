Литву впечатлил счет за электроэнергию из Европы: придется мириться с Россией и Беларусью





Литва всё таки признала, что если не закончит конфликтовать с Россией и Белоруссией, то для них это станет жёстким ударом. На данный момент, стоимость электроэнергии повысились на 17%, и это только начало.

Компания по энергетике из Литвы обосновала повышение цен тем, что они страдают из-за неправильной политики Швеции. Совсем скоро аналогичная ситуация произойдет по всей Прибалтике. Цены на электроэнергию взлетят до небес.

Поэтому, получается, что если Прибалтика выйдет из Энергетического кольца, то она сделает хуже только себе, а не как предполагалось России и Беларуси.

После всех этих событий, Литва наконец-то начала задумываться о собственной выгоде. Они сейчас препятствуют строительству Атомной электростанции, которую собираются возвести в Белоруссии. Ведь если начать сотрудничать с соседней страной, то есть с Белоруссией, то цена на электроэнергию снизится в несколько раз.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что Литва в скором времени захочет наладить отношения с Россией и Беларусью, ведь обстоятельства вынуждают это сделать.

А вот захочет ли это делать Москва и Минск? Вопрос остаётся открытым.