Волковысский «Беллакт» в числе лучших брендов страны





Выбирая лучший бренд страны, белорусы назвали «Достоянием республики» компанию «Савушкин продукт»(категория «Пищевая промышленность») и предприятие БЕЛАЗ (категория «Тяжёлая промышленность/машиностроение»). Об этом сообщает БЕЛТА .

Гран-при досталось компании МТС, которую белорусы сочли «Социально ответственным брендом», и компании «Имклива Иншуранс» в «Профессиональной номинации». «Социально ответственным брендом» назван и «Савушкин продукт», одержавший победу в трёх молочных категориях: молочная продукция, йогурты и сыры.

Как подчеркнула заместитель гендиректора ОАО «Савушкин продукт» Елена Бабкина, главная задача компании — производство натуральных молочных продуктов, полезных для здоровья и полностью соответствующих запросам потребителей. Причём «Савушкин продукт» нацелен на выпуск продукции, которая составляет достойную конкуренцию и в Беларуси, и за рубежом.

Выбор лучших из брендов был за потребителями и профессиональным жюри. Оценка торговым маркам давалась по двум факторам: первый — звание, второй — предпочтение. Участниками общенационального опроса стали мужчины и женщины 18-60 лет. Все они не выбирали из предоставленного перечня, а называли те бренды, которые были им знакомы и которым они отдавали предпочтение.

Победители определялись по четырём номинациям и более чем 100 категориям. Отметим, что участие в конкурсе приняли и отечественные, и иностранные бренды.

«Бренд года» — первый в нашей стране профессиональный конкурс в сфере маркетинга и брендинга, которому уже 17 лет.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что в рейтинге продуктовых торговых марок, которыми белорусы любят пользоваться больше всего, лидирует «Савушкин продукт» — у него 18,13% голосов, пишет Чеснок .

Всего в списке лучших оказались 10 брендов. Второе место участники опроса отдали молокопродуктам из города Волковыска — бренд «Беллакт» (5,79%). На третьем месте оказался производитель шоколада «Коммунарка» (4,21%).

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