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Больничные c 31 января будут выдавать по-новому: обзор изменений законодательства
Изменения коснулись как правил выдачи листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности, так и порядка оформления этих документов.
Правила выдачи листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности претерпели следующие изменения:
1. Расширены случаи, при которых выдаются справки о временной нетрудоспособности. Подпункты 4.6, 4.13 пункта 4 Инструкции устанавливают, что такие справки выдаются:
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