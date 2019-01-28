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Больничные c 31 января будут выдавать по-новому: обзор изменений законодательства

29.01.2019 05:10 — Разное | Myfin  
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Больничные c 31 января будут выдавать по-новому: обзор изменений законодательства
фото: pixabay.com

Изменения коснулись как правил выдачи листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности, так и порядка оформления этих документов.

Правила выдачи листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности претерпели следующие изменения:

1. Расширены случаи, при которых выдаются справки о временной нетрудоспособности. Подпункты 4.6, 4.13 пункта 4 Инструкции устанавливают, что такие справки выдаются:

  • лицам, которые ухаживают за инвалидом I группы, в случае их стационарного лечения;

     
     
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