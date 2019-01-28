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Выставка-презентация конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в Жодино

29.01.2019 02:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Выставка-презентация областного этапа Республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в Жодино,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выставка-презентация конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в Жодино

Встреча юных ученых и представителей облисполкома прошла в формате «Science Slam», который предусматривает обсуждение новых проектов в неформальной атмосфере.

Подробности в видеоматериале.

Выставка-презентация конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в Жодино

Выставка-презентация конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в Жодино

Выставка-презентация конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в Жодино

 
 
 
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Новости Беларуси. Выставка-презентация областного этапа Республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в Жодино,  сообщили в программе...
 
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