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Выставка-презентация конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в Жодино
Новости Беларуси. Выставка-презентация областного этапа Республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Встреча юных ученых и представителей облисполкома прошла в формате «Science Slam», который предусматривает обсуждение новых проектов в неформальной атмосфере.
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Новости Беларуси. Выставка-презентация областного этапа Республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в Жодино, сообщили в программе...
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