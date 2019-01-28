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В Солигорском районе 18-летний водитель насмерть сбил пешехода, который сидел на проезжей части
Новости Беларуси. В Солигорском районе 18-летний водитель сбил пешехода, который сидел на дороге, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
46-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Надо заметить, что светоотражающими элементами он обозначен не был. В данный момент по факту происшествия проводится проверка, выясняется, был ли пешеход трезв.
Госавтоинспекция обращается с просьбой к участникам дорожного движения: если видите вблизи проезжей части человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, позвоните 102.
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Новости Беларуси. В Солигорском районе 18-летний водитель сбил пешехода, который сидел на дороге, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 46-летний мужчина от...
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