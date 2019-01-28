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Три пожара произошли в Минской области за выходные: погибли три человека, двое госпитализированы

29.01.2019 00:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Три пожара зафиксированы в Минской области за выходные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Три пожара произошли в Минской области за выходные: погибли три человека, двое госпитализированы

Один произошел в деревне Дуброво Молодечненского района. Спасатели, которые прибыли на место, увидели, что деревянный одноэтажный дом горит открытым пламенем. В комнате нашли погибшего хозяина.

Три пожара произошли в Минской области за выходные: погибли три человека, двое госпитализированы

Не обошлось без жертв и в Вилейке. Там одноэтажный деревянный дом горел изнутри. После ликвидации пожара спасатели обнаружили в комнате двух мужчин. В обоих случаях предварительная причина возгорания – неосторожность при курении.

Три пожара произошли в Минской области за выходные: погибли три человека, двое госпитализированы

А вот в поселке Городище Минского района горела квартира на первом этаже двухэтажного здания. Хозяйка и ее сын вышли на улицу самостоятельно, а вот других жителей пришлось эвакуировать. Два человека госпитализированы. Причина возгорания устанавливается, одна из версий – неосторожное обращение с огнем.

Три пожара произошли в Минской области за выходные: погибли три человека, двое госпитализированы
 
 
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Новости Беларуси. Три пожара зафиксированы в Минской области за выходные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один произошел в деревне Дуброво...
 
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