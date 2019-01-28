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Ремонт центральной поликлиники Партизанского района скоро закончат

29.01.2019 00:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Партизанском районе завершают ремонт центральной поликлиники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Ремонт центральной поликлиники Партизанского района скоро закончат

Буквально за месяц рабочие установили новую входную группу, реконструировали холл. Попасть в здание сейчас можно со стороны автопарковки.

Ремонт центральной поликлиники Партизанского района скоро закончат

После ремонта приступят к установке мебели, информационных стендов и внедрению электронной очереди. В планах – создать открытую работу регистратуры, чтобы избежать барьеров в общении между работниками и пациентами.

Ремонт центральной поликлиники Партизанского района скоро закончат

Параллельно в поликлинике идет ремонт двух отделений для работы врачей общей практики. Здесь обновляют коридоры, напольные покрытия, устанавливают новые двери.

Ремонт центральной поликлиники Партизанского района скоро закончат
 
 
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Новости Беларуси. В Партизанском районе завершают ремонт центральной поликлиники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  Буквально за месяц...
 
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