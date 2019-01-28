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В Минске спасатели проверяют незапертые подвалы и чердаки в домах

29.01.2019 00:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Интерес сотрудников МЧС понятен – зачастую именно в таких, порой бесхозных, помещениях происходят пожары, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Только за 2018 год их произошло более 200.

В Минске спасатели проверяют незапертые подвалы и чердаки в домах

Проверку начинают с входной двери. Она закрывается на ключ либо на амбарный замок. Проходы не должны быть завалены мусором и личными вещами жильцов. Посторонним вход в подвалы, тем более на чердаки, также запрещен.

В Минске спасатели проверяют незапертые подвалы и чердаки в домах

Марина Фандо, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
На прошлой неделе нами были обследованы 422 многоквартирных жилых дома. Нарушения были выявлены в 35 помещениях. По результатам проверок была проинформирована администрация Минска, вынесены представления по устранению нарушений выявленных, а так же в отношении некоторых должностных лиц был начат административный процесс.

В Минске спасатели проверяют незапертые подвалы и чердаки в домах
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Интерес сотрудников МЧС понятен – зачастую именно в таких, порой бесхозных, помещениях происходят пожары, сообщили в программе «Столичные...
 
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