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В Минске спасатели проверяют незапертые подвалы и чердаки в домах
Новости Беларуси. Интерес сотрудников МЧС понятен – зачастую именно в таких, порой бесхозных, помещениях происходят пожары, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Только за 2018 год их произошло более 200.
Проверку начинают с входной двери. Она закрывается на ключ либо на амбарный замок. Проходы не должны быть завалены мусором и личными вещами жильцов. Посторонним вход в подвалы, тем более на чердаки, также запрещен.
Марина Фандо, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
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Новости Беларуси. Интерес сотрудников МЧС понятен – зачастую именно в таких, порой бесхозных, помещениях происходят пожары, сообщили в программе «Столичные...
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