На «Евровидении-2019» Беларусь выступит в первом полуфинале

Новости Беларуси. Беларусь на «Евровидении-2019» выступит в первом полуфинале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 января прошла жеребьевка. Из ближайших соседей в нашей компании Украина и Польша. А вот Латвия, Литва и Россия выступят во втором полуфинале. Всего в этом году в песенном состязании примет участие 42 страны.





«Евровидение-2019» пройдет в последний месяц весны в Тель-Авиве. Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, финальное шоу – 18 мая.