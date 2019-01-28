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Дом под ключ под Минском: сколько стоило построить коттедж на 180 «квадратов» по польскому проекту

29.01.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Строители любят типовые проекты: все задумки архитектора и конструктора уже проверены на практике, порядок работ и объемы материалов известны. Заказчику тоже хорошо: есть реальная смета расходов и контролируемые сроки строительства. Пример удачной реализации дома из польского каталога мы нашли в Минском районе. На его строительство и благоустройство участка под ключ понадобилось всего два года. Считаем, во сколько он обошелся.


Проект

Дом строился по типовому польскому проекту Z122 — с гаражом и просторной мансардой. Общая площадь дома — 181,13 квадратного метра. Главные его преимущества — оригинальный вид при простой форме.


На первом этаже расположена открытая дневная зона с большой гостиной и выходом на террасу. Кстати, в гостиной реализован второй свет — над ней нет привычного потолка.


Проектом предусмотрена дополнительная комната, которую можно использовать как гостевую спальню или кабинет. Реализовано и интересное архитектурное решение в кухне — угловое окно.


На втором этаже — три спальни и ванная. Изюминка — мансардные окна в каждой комнате.


Клиент заказал незначительную перепланировку на первом этаже, которая не затрагивала несущие конструкции и габариты дома: в доме появилась сауна за счет площади гаража.

— За проектом заказчик к нам обратился в мае 2017 года, — говорит руководитель проекта Сергей Жуков из архитектурного бюро One House. — Бюро было поручено вести авторский надзор за ходом строительства. У нас получилось возвести дом за два года. Это реальные сроки, нужно лишь продумывать все на два шага вперед на всем протяжении строительства дома.

Фундамент

Участок к этому моменту был приобретен, на нем уже был фундамент, построенный предыдущим владельцем. Правда, после обследования его пришлось демонтировать.

Для нового фундамента провели геологические изыскания. По его результатам решили делать свайно-ростверковый фундамент. Получили экономию по сравнению с ленточным сборно-монолитным около трех тысяч долларов. При этом проект адаптации проекта стоил 300 рублей, а геология — 400 рублей.


Свайно-ростверковый фундамент обошелся в 15 477 рублей. Из них расходы на работу строителей и техники, доставку и разгрузку материалов — 7846 рублей. Стоимость материалов — 7630 рублей.

На этом этапе сделали гидроизоляцию, обратную засыпку фундамента.

Стены и перекрытия

Стены собирали из керамзитобетонных блоков 400 мм — их понадобилось 69 «кубов». Владельцу они обошлись в 7320 рублей. Плюс работа по их укладке — 2435 рублей.


Внутренние перегородки — из кирпича, перекрытия — сборные плиты перекрытия с монолитными участками. Вся коробка дома с перемычками, вентиляционными блоками, монолитным поясом, перекрытием и внутренними стенами обошлась в 41 123 рубля.

Сделали также монолитную лестницу на второй этаж, она обошлась примерно в 4 тысячи рублей.


Крыша

Изначально крышу планировалось накрыть металлочерепицей, но в итоге владелец выбрал более дорогой вариант — бельгийскую модульную композитную черепицу Metrotile MetroRoman цвета «антрацит». В денежном выражении такая кровля обошлась почти в два раза дороже первоначальной — 11 000 рублей. Дополнительно установили пассивную молниезащиту — она стоила чуть дороже 2 тысяч рублей.


Через месяц после укладки композитной черепицы приступили к утеплению скатов — работа и материалы обошлись в 6600 рублей.

Окна и двери

Владелец заказал нестандартные окна — деревянные, закрытые снаружи покрашенными алюминиевыми накладками. Поэтому и обошлись они в 18 тысяч рублей — ламинированные окна ПВХ получились бы значительно дешевле. Семь мансардных окон обошлись еще в 5900 рублей.


Входная дверь — отечественного производства, но недешевая, утепленная и с терморазрывом. Она обошлась порядка 2 тысяч рублей.

Инженерное оборудование

После установки окон строители приступили к монтажу системы отопления — это потянуло еще примерно на 11 тысяч рублей. В эту цену входят теплый пол, внутрипольные конвекторы, трубы, радиаторы и стоимость монтажа.

Более затратная часть — установка теплового насоса. Владелец посчитал, что для подключения к существующему кооперативному газопроводу проектирование, газовое оборудование и его монтаж обошлись бы в 9−10 тысяч долларов. Поэтому он посчитал, что лучше будет переплатить, но установить немецкий тепловой насос за 12 тысяч евро.


Электрика стоила около 6 тысяч рублей. Дополнительно установленная система «Умный дом» обошлась еще в 16 тысяч рублей.

Отделка

Строительство велось без перерыва на зиму. Это было условие заказчика. Поэтому после запуска отопления приступили к внутренней отделке. Штукатурка всех помещений с работой и материалом (гипсовая штукатурка, грунтовка) обошлась 14 600 рублей. Потом сделали чистовые стяжки — еще 4350 рублей.



Обшивка мансарды гипсокартоном обошлась еще в 12 тысяч рублей. Парилку обшили липой и абашем — это стоило около 8 тысяч рублей. Печь-каменка обошлась еще в 1000−1200 рублей.

Весной приступили к фасаду. Его утеплили 100 мм каменной ваты. Финишную отделку сделали комбинированной — штукатурка и сибирская лиственница. Фасадные работы и материалы стоили примерно 20 тысяч рублей. Общая же стоимость строительства дома — около 200 тысяч рублей.


Параллельно со строителями на участке работали ландшафтные дизайнеры. И к моменту сдачи дома осенью 2018 года территория вокруг была полностью благоустроена.

Как выглядел дом до снегопадов можно увидеть на этом видео:

 
 
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Дом из керамзитобетона в деревне Минского района построили всего за два года.
 
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