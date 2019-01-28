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Почему с начала года белорусский рубль слабеет к корзине
– В январе наблюдается тенденция к ослаблению белорусского рубля. Большей частью она связана с сезонными факторами, для января это традиционная ситуация.
Кроме того, нашему валютному рынку характерна и такая сезонность: в начале и в конце календарного месяца наблюдается повышенный спрос на иностранную валюту. Это связано с операциями предприятий. Эта неделя как раз последняя в календарном месяце, поэтому на нее может наложиться сам по себе январский фактор, а также фактор конца календарного месяца. С достаточно высокой долей вероятности белорусский рубль по итогам текущей валютной недели может снова ослабеть к корзине.
Напомню, на завершившейся валютной неделе он ослабел на 0,3%, в целом с начала года на 2%.
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Которую неделю подряд белорусский рубль понемногу сдает к корзине валют. Почему такое происходит и чего ждать белорусам?
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