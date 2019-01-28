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Micra-обновки: хэтчбек Nissan получил два новых литровых двигателя

29.01.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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В Nissan провели пересмотр модельной гаммы «пятидверки» Micra, которая обзавелась новой топ-версией, новыми моторами и вариатором.


Под капотом субкомпактного хэтчбека Nissan прописались сразу два новых трехцилиндровых турбированных моторчиков объемом 1 л. Первый из них (с обозначением IG-T) сменит прежнюю 900-кубовую «тройку» и развивает 100 лошадиных сил и 160 Нм крутящего момента, то есть на 10 «лошадок» и 20 Нм больше по сравнению с мотором меньшего объема. Стандартной коробкой является 5-ступенчатая «механика», но в качестве опции теперь доступен и вариатор XTronic.


Самой «дерзкой» в гамме Micra является версия с двигателем 1.0 DIG-T, который разработан совместно с концерном Daimler наряду со «старшим» агрегатом объемом 1,3 л — последний, к слову, с недавних пор устанавливается на Nissan Qashqai и родственный «паркетник» Renault Kadjar. Отдача новой «тройки» составляет 117 лошадиных сил и 180 Нм тяги, но коробка передач для этого мотора предусмотрена только одна — 6-ступенчатая «механика». По паспорту до 100 км/ч 117-сильная Micra разгоняется за 9,9 секунды.


Кроме того, Micra с самым мощным двигателем можно заказать в исполнении N-Sport с заниженной на 1 см и перенастроенной подвеской, 17-дюймовыми колесными дисками и декоративной отделкой экстерьера и интерьера.


Европейские продажи обновленной Micra начнутся в феврале, цен в компании пока не озвучили.

 
 
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В Nissan провели пересмотр модельной гаммы «пятидверки» Micra, которая обзавелась новой топ-версией, новыми моторами и вариатором.
 
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