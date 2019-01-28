«Я приехала сюда одна, в 17 лет». Минчанка о жизни в Финляндии и учебе в университете, где она младше всех

Финляндию считают одной из лучших стран для жизни. В прошлом году она возглавила рейтинг самых счастливых государств, составленный ООН. В этом заняла первое место по версии The Good Country Index (оценивалось, насколько страна приносит пользу человечеству).

18-летняя минчанка Милана живет в Финляндии полтора года и учится в одном из местных университетов. Своими наблюдениями о знаменитой системе образования, бонусах для студентов, свободе выбора и равноправии женщин и мужчин девушка поделилась с LADY.





О поступлении на бюджет

Я окончила Лицей БГУ, класс с филологическим уклоном. Меня всегда безумно интересовала лингвистика, было легко и интересно учить новые языки, английский был любимым предметом.

В качестве университета я рассматривала два варианта: СПбГУ в Санкт-Петербурге и Университет Тампере в Финляндии. Но для того чтобы получать образование в Финляндии бесплатно, нужно учиться на финском. Англоязычные программы, как бакалавриат, так и магистратура, стоят около 10 тысяч евро в год для тех, у кого нет европейского паспорта. Я была настолько мотивирована поехать на север, что пошла на курсы финского в десятом классе и начала изучать с нуля один из самых сложных языков в мире.



Тампере

Вступительные экзамены проходили в Финляндии. Все инструкции были на финском, но сами задания — на английском, потому что поступала на английскую лингвистику. На мою программу конкурс был сумасшедший: 721 абитуриент при наборе 60. Такие большие конкурсы еще только на медицинские специальности и, как ни странно, на учителей начальных классов.

В итоге я поступила и в СПбГУ, и в Финляндию. Выбрала последнюю. Тампере — один из самых больших городов в Финляндии, находится в двух часах езды от Хельсинки на север. Это студенческий город: здесь три высших учебных заведения.

Я приехала в чужую страну одна, в 17 лет, и мне надо было самой заботиться о виде на жительство, проживании, еде… Зато это моментально учит самостоятельности.





О расписании и взрослых студентах

Когда я поступила, знакомые говорили: «Наверное, тебе придется зубрить историю Финляндии». Что ж, ничего подобного. Обязательные курсы есть исключительно по специальности.

Более половины своей учебной программы я составляю сама (хотя на других направлениях свободы выбора меньше). Английский — мой основной предмет, но язык считается инструментом, а не самоцелью. Его можно соединить с любым другим предметом, в зависимости от интересов и будущей профессии. Это может быть второй язык, экономика, бизнес, философия, психология — что угодно, и никаких вступительных экзаменов сдавать не надо. Достаточно зарегистрироваться на интересующие курсы через электронный кабинет студента. Если оканчиваешь как минимум три курса из одного направления, это будет отражено в дипломе.

Здесь нет готового расписания, каждый составляет его сам. Можно выбирать, какие предметы взять в этом году, а какие в следующем. Чтобы оставить курсы на потом, не нужно спрашивать ни у кого разрешения.



Вид из окна университета

Безусловно, у этой свободы есть и негативные стороны. Многие студенты не умеют ее правильно использовать и проводят много времени в барах, ведь никто не заставляет учиться. Студентам доверяют планировать собственную нагрузку, но не все могут определить границу между ленью и усталостью. Меня вечеринки не привлекают: не вижу в них смысла. Я хочу окончить бакалавриат за два года, хотя он рассчитан на три, и для этого посещаю намного больше курсов, чем необходимо (хотя «необходимо» здесь тоже понятие растяжимое). Не знаю, на что бы тратила все свое свободное время, если бы у меня был «нормальный» темп учебы.

С другой стороны, если кто-то из студентов работает, то ему не приходится ничем жертвовать: можно пройти недостающие курсы в следующем году.

Думаю, причина такой свободы выбора — тот факт, что здесь учатся люди в возрасте примерно от 20 до 37 (я в университете младше всех). Финны оканчивают школу в 18 лет, и далеко не все поступают в университет сразу из-за больших конкурсов. Многие специально берут так называемый gap year (год перерыва), чтобы разобраться, чего им на самом деле хочется. Для всех финских мужчин армия обязательна вне зависимости, обучаются они в университете или нет, и многие хотят пройти ее сразу после школы.

О преподавателях и критике

Преподаватели очень профессиональны, но никто из них не считает нужным заставлять или уговаривать студента что-то сделать. У каждого курса есть конкретные правила, например, сколько занятий можно пропустить до того, как исключат. Причину не спрашивают, не надо никаких справок, но если пропустишь больше, чем разрешено, — приходи в следующем году. Опять-таки студент сам отвечает за свой академический прогресс. У меня обычно все пропуски остаются неиспользованными.

Однажды я спросила у преподавателя, могу ли получить дополнительное задание, чтобы улучшить оценку. Ответ был: давать отдельным студентам дополнительные задания противозаконно, надо идти на пересдачу. У всех должны быть одинаковые шансы.

С другой стороны, многие готовы идти навстречу, если это не противоречит правилам. Например, мне разрешали сдавать письменные работы после дедлайнов, учитывая мой высокий темп учебы.

Как контраст с белорусской культурой: в Финляндии к преподавателям обращаются на «ты». Хотя это, скорее, особенность языка: форма «вы» употребляется крайне редко — в очень официальных контекстах и иногда при обращении к пожилым людям. Преподаватель финского сказал, что ему постоянно приходится переучивать студентов из России, которые обращаются к нему на «вы» на финском, что заставляет его чувствовать себя президентом.

Здесь учат не зазубривать информацию, а уметь ее применять. Поэтому очень поощряется критическое мышление у студента, что для меня необычно, так как в белорусской школе считалось наглым и бесцеремонным оспаривать учебный материал. Я только что писала эссе по литературе, и в инструкциях подчеркивалось, что не воспрещается ставить под сомнение мнения литературных критиков (и хоть даже самого Шекспира) при условии, что свою точку зрения умеешь подкрепить аргументами. На оценку несогласие с великими умами не влияет.

Кстати, в конце каждого курса студентам рассылается электронная анонимная анкета для обратной связи, где спрашивают, насколько полезен курс, был ли слишком трудным или слишком легким. Думаю, что это один из принципов культуры, где клиент всегда прав, ведь программу делают для нас, студентов, и, соответственно, доверяют нам оценить ее.



Библиотека университета

Много приходится работать на компьютере. Иногда преподаватели просят приносить с собой ноутбуки, потому что во время занятий надо выполнять задания онлайн, чтобы учитель сразу видел их на своем мониторе и мог комментировать. Мне еще ни разу за полтора года не пришлось ничего писать вручную: все работы делаются в электронной форме и отправляются преподавателю на рабочий email или распечатываются. Отсутствие бюрократии и бумажной волокиты позволяет полностью сконцентрироваться на учебе.

Об отношении к иностранцам

Меня приятно удивило отсутствие необходимости принадлежать к какой-либо группе. Как таковой студенческой группы и нет. Зато есть огромное количество объединений при университете, к которым можно присоединиться при желании — баскетбол, фрисби, дебаты, студенческий театр, киноклубы, защитники прав животных, ЛГБТ-сообщества…

Сейчас я присоединилась к организации, которая помогает приезжающим по обмену студентам ориентироваться в Финляндии и организовывает для них различные мероприятия: от поездок в Лапландию до визита в традиционную финскую сауну. Есть возможность познакомиться с людьми из разных стран, да и для резюме это неплохая графа.

К иностранцам в Финляндии привыкли. В университете много студентов по обмену. На курсе по межкультурной коммуникации были ребята из Бразилии, Бельгии, США, Индонезии, Китая…

В Финляндии очень распространены межкультурные отношения и браки. У одного моего одногруппника девушка из Греции, у другого из Польши… На курсах финского было много людей, переехавших сюда к своим супругам-финнам: австралиец, японка, мексиканка.

Государственные структуры более удобны для иностранцев, чем в Беларуси. Для меня было огромным облегчением, что многие органы выдают документы на английском, хотя государственные языки тут — финский и шведский.

О жилье для студентов, стипендии и меню в столовых

Общежитий для студентов у финских университетов нет, но есть фирма, у которой можно недорого (по местным меркам) снять студенческие квартиры. В Тампере расценки примерно такие: за комнату в квартире с общим туалетом и кухней — около 300 евро в месяц. За «однушку» — 400−600 евро, в зависимости от расположения и размера. В Хельсинки, разумеется, все дороже, в маленьких городах — дешевле.

У моего университета есть 5 разных столовых, в каждой — 3−4 варианта основной еды (например, вчера были куриная грудка, лазанья, запеченная рыба с соусом и овощи с тофу). Своеобразный шведский стол, но формат «все, что поместится на тарелку», а за добавками подходить нельзя. Ланч стоит всегда 2,60 евро для студентов. Причем еда необыкновенно вкусная, я хожу туда перекусить, даже когда нет занятий.



Ланч в столовой

Для студентов есть много льгот: билеты на поезд и на автобус дешевле, есть скидки в барах, ресторанах и клубах, дешевый или бесплатный вход в музеи. Скидки могут быть в самых неожиданных местах — от магазина азиатской еды до секс-шопа.

Насчет стипендии. Ее начисляет государственный орган, тот же, что выдает пенсию и социальные пособия. Платят ее только финнам, причем всем одинаковую, вне зависимости от успеваемости. Это 250 евро в месяц. Плюс студентам-финнам компенсируется более половины арендной платы за квартиру.

Кстати, стипендию им платят гарантированно за все время обучения плюс три дополнительных года — на тот случай, если кто-то не смог окончить бакалавриат и магистратуру за пять лет. Высшее образование здесь бесплатное — и первое, и второе, и даже третье.

Финская система образования базируется на принципах равноправия и отсутствия сравнения между студентами (я не узнаю их оценок или количества пройденных курсов, если они мне сами не скажут). Она считается одной из самых лучших в мире, хотя для меня это парадокс. Как такая система мотивирует учиться? Если посредственность и достижения поощряются одинаково, то почему стоит добиваться успехов?



Учебный класс в университете Миланы

О работе и безработных

Недавно нашла подработку. Увидела в интернете объявление о вакансии в фирме, которая занимается разработкой интернет-курсов и приложения по изучению иностранных языков. Для студента идеальный вариант, потому что гибкий график и загруженность 5−10 часов в неделю.

Среди моих обязанностей — заниматься английским произношением, учить программу распознавать частые ошибки и корректировать их. Коммуникация на рабочем месте на финском. Без хотя бы среднего владения им хорошую вакансию искать здесь нет смысла.

Финны получают высокие зарплаты. По статистике, средняя зарплата здесь — 2600 евро в месяц. Но при этом достаточно безработных, в многих сотрудниках просто нет необходимости. Например, все банковские операции можно делать через интернет или автоматы, во многих крупных магазинах есть кассы без кассиров, где самой надо искать на продукте штрих-код, сканировать его и оплачивать картой. Соответственно, в маленьких городах закрываются банковские конторы, в магазинах все меньше продавцов. Также во всех библиотеках книги можно брать и возвращать самой через автомат.

Все эти достижения техники очень удобны для клиентов, но они заменяют людей, превосходят их — могут работать 24 часа в сутки, не устают, все делают быстро, без ошибок и неточностей.



Автомат в библиотеке

О магазинах, бесплатных спортзалах и депрессии из-за нехватки света

Финляндия — дорогая страна. Продукты стоят примерно в два раза больше, чем в Беларуси. Например, цена на пачку молока — 1,10 евро, десяток яиц — 1,60 евро, килограмм помидоров — 3,20. Зато продукты, у которых скоро закончится срок годности, продаются со скидкой 30% (а за час до закрытия магазина она превращается в 60%). Так всем лучше: и торговой сети не надо платить за утилизацию еды, и людям дешевле.

Удивительно, что некоторые вещи тут и вовсе бесплатны. Например, спортзалы в домах. На входе прикладываешь палец, аппарат узнает отпечаток и открывает дверь. Нет никакой охраны. В большинстве многоэтажек есть общая сауна, куда можно ходить бесплатно (только ты или твоя семья). Идеально после зимней прогулки.

Везде есть бесплатный безлимитный WiFi — в библиотеках, в поездах.



У залива на юго-западе Финляндии

Тут очень развито вегетарианство. В университете в каждой столовой есть как минимум один вариант еды без мяса, чаще два. Даже в маленьких магазинах кроме обычного молока всегда найдется рисовое, миндальное, соевое, овсяное, без лактозы. Также в любом магазине есть сок без сахара, сладкие йогурты без сахара, много продуктов с добавлением протеина, заменители мяса, различные виды арахисовой пасты, масло без молока…

Здесь нельзя рекламировать алкоголь и сигареты. Спиртное не продается в обычных магазинах: исключительно в специальной торговой сети, которой владеет государство. И эти магазины закрыты в воскресенье.

Что касается традиций, то Рождество здесь намного более важный праздник, чем Новый год. К нему долго готовятся, покупают подарки, собираются всей семьей. Сразу после Рождества (протестантского) в магазинах были скидки на оставшиеся конфеты и подарки, хотя это было прямо перед Новым годом.

Из минусов — зимой трудно привыкнуть к тому, что света очень мало. Солнце заходит в три часа дня. Жители жалуются, что такая постоянная темнота может вызывать депрессию. В финском языке даже есть слово каамосмасеннус, которое означает депрессию из-за нехватки света. После работы или университета люди проводят много времени дома, потому что быть на улице не хочется.





О финском менталитете и отношении к семье

Финны, мне кажется, похожи на белорусов. Они не любят выделяться из толпы, громко разговаривать в общественных местах. Избитые истории, которые финны обожают и со смехом рассказывают иностранцам про себя, я называю «автобус» и «лифт».

«Автобус»: у нас в Финляндии в автобусе люди обычно садятся на свободные места к окну, а не рядом с кем-то. Дело в том, что в финской культуре люди уважают личное пространство.

«Лифт»: когда не знакомые между собой финны едут вместе в лифте, они не разговаривают друг с другом и даже не любят друг на друга смотреть. Вот такие мы стеснительные.

Финны удивляются, когда я не впадаю в культурный шок от этих фраз и говорю, что мне все это очень знакомо. Им почему-то кажется, что такое поведение уникально для их страны.

Зато, в отличие от многих белорусов, финские мужчины активно участвуют в воспитании детей, это не считается зазорным. Очень часто можно увидеть не маму, а папу с коляской.

С другой стороны, я знаю много семей, где родители разведены. Или вообще не были расписаны. Брак тут воспринимается как ненужная традиция. У моего молодого человека есть две сестры, у обеих два ребенка от бывших парней (не мужей), с которыми больше не вместе. Дети живут неделю у мамы, неделю у папы. Я спросила у своего молодого человека, действительно ли отцы хотят так проводить время с детьми — 50 на 50. Он даже не понял вопроса: «Конечно, это же их собственные дети!».

Финляндию называют лучшей страной для матерей. Вне зависимости от доходов семьи за каждого ребенка мама ежемесячно получает пособие. Семье, у которой доход не превышает примерно 1000 евро в месяц, выделяют пособие на аренду квартиры. У отца есть возможность уйти в декрет. Финны говорят, что родиться здесь — это как выиграть в лотерее.

Несмотря на все эти льготы и преимущества, каждый год рождаемость в Финляндии снижается. Это заметно и по отношению к семье: моя однокурсница Миа, которой 31 год, говорит, что ей не хочется детей, потому что она слишком любит поспать. Другая однокурсница, Инка, говорит, что ребенок — худшее, что человек может сделать для перенаселенной планеты. Я думала, она шутит. Но вчера по национальному каналу шла документальная программа о девушке, которая хочет детей, но отказывается ради окружающей среды, говоря, что «ребенок — это самое большое экологическое преступление».

Равноправие мужчин и женщин здесь очень актуальная тема. Девушки любят платить сами за себя в ресторанах. Знакомая делит с парнем расходы на еду до копейки: они всегда высчитывают определенный процент от суммы оплаты в магазине, который она отдает ему.

Ни разу не слышала, чтобы девушки обсуждали между собой одежду. Все одеваются достаточно просто и удобно. Высоких каблуков в университете не видела. Помню, в школе мне постоянно приходилось думать, что на себя надеть. Здесь же на это никто не обращает внимания.

О планах

Я планирую остаться в Финляндии. Возможно, поживу какое-то время в другой европейской или азиатской стране. Переехав в Финляндию, я ощутила, что весь мир намного ближе, чем мне казалось. Летом отправилась одна на два месяца в Китай, когда мне едва только исполнилось 18 лет. Нет страха перед незнакомыми местами, другими культурами.

Я благодарна своим родителям и бабушке за то, что они дали возможность поучиться за границей, не стали останавливать, отговаривать. Разумеется, они волновались за меня, но не позволили этому волнению пресечь мой путь к мечте, мои амбиции и дорогу к жизни в том месте, где я вижу свое будущее. Если бы я не справилась, в худшем случае уехала бы обратно и потеряла бы один год. Разве это не стоит попытки? Но я еще ни секунды не пожалела о своем выборе.