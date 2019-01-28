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Почему спираль сравнивают с абортом? Гинеколог отвечает на 5 вопросов о спорном методе контрацепции

29.01.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Мы уже рассказывали вам про разные методы контрацепции и о том, из-за чего они иногда дают осечку. Сегодня поговорим о радикальном методе защиты от нежелательной беременности, который недолюбливают гинекологи. Кстати, почему?

Пять главных вопросов о спирали мы задали эксперту Наталье Федюкович.

Эксперт:



Врач акушер-гинеколог первой квалификационной категории клиники женского здоровья «Ева», клинический ординатор кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО

Как это работает?

Внутриматочная спираль — это маленькое приспособление, сделанное из пластика и металла (медь, золото, серебро) и оснащенное своеобразными «усиками» на конце. Есть также спирали, в которых вместо металла — резервуар с гормоном прогестероном (он помогает избежать некоторых гинекологических заболеваний, значительно улучшает состояние женской кожи и увеличивает сексуальное влечение).

Когда спираль помещают в полость матки, она начинает свою работу:

  • Металлы, содержащиеся в спирали, изменяют pH слизистой оболочки матки, делая ее губительной для сперматозоидов;
  • Наличие раздражающего фактора внутри матки приводит к тому, что маточные трубы становятся более подвижными. А это, в свою очередь, провоцирует преждевременный выброс яйцеклетки — еще до оплодотворения;
  • Само наличие спирали в полости матки провоцирует выработку большого количества лейкоцитов (клеток, которые должны уничтожать инфекции). Но лейкоциты способны также негативно действовать на оплодотворенную яйцеклетку. Если максимально упростить, все происходит так: сперматозоид встречается с яйцеклеткой, после чего оплодотворенная яйцеклетка перемещается в полость матки и пытается погрузиться в эндометрий. Но этому препятствует наличие инородного тела в полости матки.

Фото: agu.life

Почему некоторые сравнивают спираль с абортом?

Вы должны понимать, даже при наличии внутриматочной спирали беременность все же может наступить. Просто из-за наличия инородного тела в полости матки и измененной pH-среды оплодотворенная яйцеклетка не сможет развиваться.

Поэтому женщина, у которой стоит внутриматочная спираль, периодически переживает очень мощные гормональные изменения. Зачатие и отторжение беременности, которые наступают друг за другом, вызывают полную перестройку гормонального фона в женском организме.

Какой будет «побочка»?

Из-за постоянных скачков гормонов женщина может почувствовать недомогания, заметить, что масса тела увеличилась, а на лице появились высыпания. Кроме того, женщины, которые живут со спиралью, часто отмечают резкие перемены в настроении, обострение хронических заболеваний и болезненные, обильные менструации (некоторые из них проходят по типу самопроизвольного аборта).

Нужно понимать, что неправильно установленная спираль может постоянно травмировать полость матки, а это, конечно, будет вызывать боль и межменструальные кровотечения. В худшем случае постоянная травматизация эндометрия может привести к возникновению острого воспалительного процесса — эндометрита и формированию полипов.

При этом спираль, расположенная неправильно, может не выполнять свои контрацептивные функции. А значит, возникнет беременность — либо в полости матки либо в маточной трубе. Не стоит забывать, что многие внематочные беременности наступают как раз при наличии у женщины спирали в полости матки.


Фото: med.vesti.ru

Если это так опасно, почему многие женщины до сих выбирают спираль?

В первую очередь, потому что эффективность правильно установленной спирали достаточно высока — и достигает 96%. Она стоит на втором месте после оральных контрацептивов.

Обычно этот способ контрацепции выбирают женщины, которые уже рожали и больше не планируют этого делать. Они отмечают такие плюсы:

  • Поставила на 5 лет и забыла;
  • Не надо каждый день помнить о том, что тебе надо пить какие-то таблетки, и регулярно ими закупаться;
  • Это не гормональное средство (за исключением гормональной спирали).

Как я уже говорила, спирали бывают негормональные и гормональные. Внутриматочная гормональная спираль — T-образное устройство, содержащее в себе резервуар с прогестероном. Эту спираль вводят не только с контрацептивной, но и с лечебной целью. Гормональная спираль предупреждает рецидивы таких заболеваний, как гиперпластические процессы и полипы эндометрия. Кроме того, она сдерживает рост миоматозных узлов.

Многие пациентки выбирают гормональную спираль как достаточно эффективную альтернативу многим косметологическим процедурам, ведь благодаря гормональному компоненту женщины и правда хорошеют на глазах.


Фото: e.mcdn.fr

Если женщина решила поставить спираль, как ей избежать проблем со здоровьем?

Я однозначно недолюбливаю спираль. Но если женщина настаивает и у нее полностью отсутствуют противопоказания, конечно, она имеет право выбирать этот способ контрацепции.

Какие обследования ей нужно пройти, прежде чем установить спираль:

  • Осмотр гинеколога со взятием мазков на флору/цитологию;
  • УЗИ органов малого таза;
  • Анализы крови и мочи.

Фото: foodandhealth.ru

Важно помнить, что при установке внутриматочного контрацептива доктор может нечаянно травмировать стенку матки вплоть до ее полного разрыва. Это допустимое осложнение, и пациентка обязана подписать согласие, в котором подтверждает свою готовность к таким последствиям.

Как правило, спираль устанавливают на 3−4-й день менструального цикла. Вводится она без какой-либо анестезии, так как канал шейки матки в это время слегка приоткрыт, и введение спирали не должно причинять боль.

С профилактической целью после введения спирали, как правило, назначают антибиотик либо противомикробное средство на трое суток. Через 10 дней пациентка должна прийти к доктору для контрольного осмотра, на котором врач обязан убедиться, что спираль стоит правильно, находится в полости матки и не вызывает никакого дискомфорта.

Срок действия спирали — в среднем 5 лет. После этого внутриматочное средство должно быть извлечено из полости матки за те самые усики, о которых я говорила в начале. Если пациентка по каким-либо причинам не извлекла спираль из полости матки через 5 лет, она должна понимать, что внутриматочное средство может просто-напросто врасти в стенку матки. И тогда уже извлечение возможно только при помощи специального медицинского оборудования. В редких случаях требуется полостная операция по удалению спирали из матки.

Выбирайте оптимальную защиту вместе с врачом и берегите себя.

 
 
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Мы уже рассказывали вам про разные методы контрацепции и о том, почему они дают осечку. Сегодня поговорим о радикальном методе защиты от нежелательной...
 
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