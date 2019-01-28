Профессор Игорь Марзалюк: «Полесье - прародина всех славян, а музею Белорусского Полесья надо вернуть статус республиканского»

Такие слова прозвучали на праздничном мероприятии, проведённом в честь придания Пинску звания «Культурная столица 2019».



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На открытии торжественной церемонии в Пинском ГДК доктор исторических наук, профессор, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк, сказал следующее:

- Мы сейчас находимся в сердце славянщины. Потому что именно здесь началось то, что мы называем славянскими языками, - это западно-полесские диалекты и западно-полесская культура. Это маточная славянская культура, это доказано лингвистами, археологами и антропологами.

Не Висла и Одер, а Припять и Пина являются первыми реками славянской прародины. И именно отсюда из белорусского Полесья в VI столетии начался натиск славян и на Восток, Запад и в Центр Европы.

Поэтому все славянские народы: поляки, чехи, словаки, русские, украинцы и болгары ровно настолько славяне, насколько у них бурлит полесская кровь, сколько у них пинских, брестских, гомельских предков.

Это доказанный факт. Ещё в ХIХ веке чешский славист Любор Нидерле сказал, что именно Припять и Днепр являются реками славянской прародины. А самые старинные археологические славянские памятники были найдены на Брестчине и в Пинском районе.

Именно поэтому правнук великого Льва Толстого академик Никита Толстой на протяжении всей своего жизни собирал фольклор вашей родины. И именно ваша фольклорная традиция в Институте этнографии Академии Наук СССР легла в основу реконструкции фольклорной традиции всех остальных славянских народов.

Поэтому на Полесье жила, живёт и будет жить славянская душа. То, без чего нет нас, нет наших смыслов, нет того, что отличает нас от других. Именно тут впервые начали изготавливать первые сковороды и печь абсолютно традиционное славянское блюдо – блины.

Полесье - регион Беларуси, который был известен ещё древним грекам. Отец истории Геродот употребил это слово, рассказывая о путешествиях Геракла, он считал, что с Полесья происходят скифы и нервы.

Что касается Пинска, то я ещё бы поспорил о том, откуда раньше христианство в Беларуси пошло: из Полоцка или из Пинска. Пиняне были крещены немного раньше, из Киева, и епископия Пинская и Туровская встречается в письменных источниках раньше.



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Если говорить о письменной традиции, то всё что мы знаем первоначально о ВКЛ, это благодаря пинской летописи, которая легла в основу Галицко-Волынской летописи. И именно пиняне организовывали новое государственное образование, которое называлось Великое Княжество Литовское, Русское и Жамойтское вместе с князем Войшалком, который опирался на силу пинских дружин. И именно Пинск был сердцем православной культуры, которую топтали в ХVII веке карательные отряды Януша Радивила.

Тут живёт душа, из этих прекрасных мест происходит, возможно, самый великий писатель Фёдор Достоевский, который написал, что род его походит из знаменитых пинских болот, что белорусский народ, несмотря на все страдания и испытания, выжил, и сохранил свою душу. Петербург он не любил, называл жёлтым городом.

Поэтому за полешуцкую смекалку, за разум, за вашу красоту, за всё то, что вы создали для Беларуси, для восточно-славянской культуры и для мира, я думаю, что надо восстановить историческую справедливость и сделать в Пинске историко-археологический заповедник. Надо вернуть пинскому музею статус республиканского, и финансировать его из республиканского бюджета. Это сложно, это финансы, но он по всем параметрам подходит для такого статуса.