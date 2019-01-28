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В СЭЗ «Брест» действуют 10 предприятий с польским капиталом

29.01.2019 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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На территории свободной экономической зоны «Брест» в настоящее время действуют 10 предприятий с польским капиталом. Инвесторы из Польши занимают третье место после Германии и России, а доля польских инвестиций в общем объеме составляет 16%.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62953.php

В СЭЗ «Брест» действуют 10 предприятий с польским капиталом

Такие цифры были приведены во время ознакомительного визита в СЭЗ представителей Минского офиса Польского агентства инвестиций и торговли (PAIH), сообщает пресс-служба свободной экономической зоны.

Руководитель делегации Миколай Таубер рассказал о том, что деловые круги Польши проявляют высокий интерес к налаживанию партнерских отношений с белорусским бизнесом. В данном контексте СЭЗ «Брест» привлекает особое внимание ввиду ее выгодного расположения у границы Евросоюза, наличием удобной логистики и развитой инфраструктуры. PAIH занимается решением задач расширения двустороннего экономического сотрудничества и развития кооперационных связей.

В ходе переговоров отмечалось, что польские предприниматели давно и успешно работают в СЭЗ «Брест», используя предоставляемые льготы для ведения бизнеса.

Польской стороне также передано приглашение посетить международную форум-выставку деловых контактов «Брест-2019», где в удобном формате можно провести встречи заинтересованных сторон по налаживанию делового сотрудничества.

СЭЗ «Брест» создана в 1996 г. В настоящее время в СЭЗ зарегистрировано 77 предприятий-резидентов из 20 стран, на которых выпускается свыше 1000 наименований продукции.

 
Теги: Брест
 
 
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На территории свободной экономической зоны «Брест» в настоящее время действуют 10 предприятий с польским капиталом. Инвесторы из Польши занимают третье место...
 
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