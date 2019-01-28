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Более 40 уголовных дел возбуждено в Брестской области в январе за незаконный оборот наркотиков
29.01.2019 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
В Брестской области с начала текущего года по линии наркоконтроля возбуждено 41 уголовное дело. Из незаконного оборота изъято более 5 кг наркотиков, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
В частности, 25 января в Барановичах сотрудники подразделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми задержали 35-летнего местного жителя. При обыске оперативники обнаружили и изъяли у него более 20 г марихуаны. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотиков) УК. Задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности.
В этот же день в Бресте сотрудники Ленинского РОВД во время оперативных мероприятий задержали 17-летнего юношу, который хранил для употребления гашиш. Молодой человек нигде не работает и не учится. В отношении него также возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК.
Сотрудники милиции обращаются к жителям области с просьбой сообщать по телефону 102 информацию о лицах, распространяющих или употребляющих наркотические вещества.
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В Брестской области с начала текущего года по линии наркоконтроля возбуждено 41 уголовное дело. Из незаконного оборота изъято более 5 кг наркотиков, сообщили БЕЛТА...
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