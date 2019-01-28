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Содействие занятости — главный приоритет

29.01.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Содействие занятости — главный приоритет
Нелли Денисенкова

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В целях активизации трудоустройства граждан, не занятых в экономике страны, был принят Декрет №3 «О содействии занятости населения». Этому также призвана способствовать и постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения.

Её члены не только помогают людям, которым трудно найти подходящую работы, но и предоставляют консультативную, правовую и методическую помощь, формируют списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Комиссия имеет право освободить человека по его обращению от полной оплаты ЖКУ, если он находится в трудной жизненной ситуации либо предоставит документы о своём трудоустройстве. А вот воспользоваться ли этой помощью — личный выбор самого человека.

Заседания комиссии проводятся три раза в месяц, а с графиками её работы можно познакомиться на сайте райисполкома.

— Наша работа в большей степени инициативная, ведь нужно достучаться до каждого человека, предложить свои услуги по трудоустройству, переобучению либо другим формам занятости, — говорит председатель комиссии Елена Клеенкова. — Не все хотят идти навстречу, а некоторые и вовсе откровенно не хотят трудоустраиваться. К таким людям ищем подход, стремимся помочь, убедить и поддержать. За время своей работы мы рассмотрели документы порядка тысячи граждан. В это количество входят и те, кто приходил на комиссию, передавал свои документы по электронной почте или через родственников.

Благодаря содействию комиссии нашла новое место работы жительница аг. Подлужье Надежда Шматова. За её плечами тридцатилетний стаж работы педагогом начальных классов. В её жизни сложилась ситуация, из-за которой она оказалась без работы.

Содействие занятости — главный приоритет

Надежда Шматова на новом рабочем месте

— Я обратилась за помощью к председателю Красногорского сельисполкома Людмиле Ковалёвой, которая посоветовала мне прийти на очередное заседание комиссии, — рассказала Надежда Ивановна. — Меня здесь внимательно выслушали и рассказали о вакансии воспитателя в ГУО «Ясли-сад №1 г. Мстиславля». Мне это предложение понравилось, ведь я очень люблю детей. Коллектив учреждения принял меня тепло. Здесь я работаю уже несколько месяцев и очень довольна.

24 января в аг. Мишни состоялось очередное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения. В здании сельисполкома собрались члены комиссии, начальники отделов райисполкома, председатели сельисполкомов и другие. Работой заседания руководила председатель районного Совета депутатов Елена Клеенкова. На заседание комиссии пришли 4 жителя Ракшинского сельсовета. Трём обратившимся гражданам предложили поработать с испытательным сроком в ОАО «Знамя труда». Приглядывать за женщиной-инвалидом I группы теперь будет ещё одна жительница агрогородка из обратившихся за помощью по трудоустройству. Завершилось заседание обсуждением различных текущих вопросов по работе комиссии. 

Справка от районного исполнительного комитета

В районе определено время и установлен график приёма для предоставления документов, подтверждающих занятость в экономике.

По информации постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения, в настоящее время формируется предварительный список граждан, не занятых в экономике, которые будут оплачивать услугу горячего водоснабжения по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат. Такая мера предусмотрена в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. №3 «О содействии занятости населения».

Гражданам, не занятым в экономике, предоставляется возможность сообщать о своей занятости ежедневно с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Мстиславль, ул. Советская, д. 22, каб. 10, тел.: 2-03-22, 2-12-40 или отправить документы по эл. почте 6000133@mail.gov.by

В феврале заседания комиссии состоятся: 7 и 13 февраля в 10.00 (каб. 202 в здании райисполкома) и 21 февраля в 10.00 в Красногорском сельисполкоме (аг. Подлужье).

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В целях активизации трудоустройства граждан, не занятых в экономике страны, был принят Декрет №3 «О содействии занятости населения». Этому также призвана...
 
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