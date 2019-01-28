Проведен мониторинг состояния пожарной безопасности магазина «Универсам» Костюковичского райпо

Инспекцией надзора и профилактики Костюковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям был проведен мониторинг состояния пожарной безопасности на объекте Костюковичского райпо магазина «Универсам» по адресу: г.Костюковичи, ул.Ленинская,63.

В результате проведения мониторинга были выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

– не обеспечено свободное открывание изнутри без ключа дверей, расположенных на путях эвакуации (запасной выход во внутренний двор).

По итогам проведенных мероприятий председателю Костюковичского райпо вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений, где указаны сроки их устранения.

Инспекция ИНиП

Костюковичского РОЧС.