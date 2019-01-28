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Двери были незаперты, ключ – в замке. Оршанец уехал из Горецкого района на чужом микроавтобусе

29.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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29-летний, ранее судимый за угон мужчина гостил в деревне Харьковка Горецкого района. Вернуться домой оршанец решил на чужом автомобиле.

 

Двери были незаперты, ключ – в замке. Оршанец уехал из Горецкого района на чужом микроавтобусе
Фото УВД облисполкома.

Сначала он попытался угнать «Ауди», однако из-за шума мотора в соседнем доме загорелся свет, сообщил официальный представитель УВД Владимир Синкевич.

Мужчина скрылся. В соседнем агрогородке Сава, злоумышленник заметил микроавтобус «Форд-Транзит». Машина оказалась незапертой, а ключ был оставлен в замке зажигания. Пропажу микроавтобуса хозяин обнаружил утром.

Ближайшие наряды милиции получили ориентировку — злоумышленника задержали в Орше. Возбуждено уголовное дело.


 
 
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  29-летний, ранее судимый за угон мужчина гостил в деревне Харьковка Горецкого района. Вернуться домой оршанец решил на чужом автомобиле.   Сначала он попытался...
 
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