Двери были незаперты, ключ – в замке. Оршанец уехал из Горецкого района на чужом микроавтобусе

29-летний, ранее судимый за угон мужчина гостил в деревне Харьковка Горецкого района. Вернуться домой оршанец решил на чужом автомобиле.





Сначала он попытался угнать «Ауди», однако из-за шума мотора в соседнем доме загорелся свет, сообщил официальный представитель УВД Владимир Синкевич.

Мужчина скрылся. В соседнем агрогородке Сава, злоумышленник заметил микроавтобус «Форд-Транзит». Машина оказалась незапертой, а ключ был оставлен в замке зажигания. Пропажу микроавтобуса хозяин обнаружил утром.

Ближайшие наряды милиции получили ориентировку — злоумышленника задержали в Орше. Возбуждено уголовное дело.