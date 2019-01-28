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Двери были незаперты, ключ – в замке. Оршанец уехал из Горецкого района на чужом микроавтобусе
29.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
29-летний, ранее судимый за угон мужчина гостил в деревне Харьковка Горецкого района. Вернуться домой оршанец решил на чужом автомобиле.
Сначала он попытался угнать «Ауди», однако из-за шума мотора в соседнем доме загорелся свет, сообщил официальный представитель УВД Владимир Синкевич.
Мужчина скрылся. В соседнем агрогородке Сава, злоумышленник заметил микроавтобус «Форд-Транзит». Машина оказалась незапертой, а ключ был оставлен в замке зажигания. Пропажу микроавтобуса хозяин обнаружил утром.
Ближайшие наряды милиции получили ориентировку — злоумышленника задержали в Орше. Возбуждено уголовное дело.
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29-летний, ранее судимый за угон мужчина гостил в деревне Харьковка Горецкого района. Вернуться домой оршанец решил на чужом автомобиле. Сначала он попытался...
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