В гимназии провели Неделю науки

В горецкой гимназии №1 прошла тематическая неделя, посвященная Дню белорусской науки.





В первый день Недели науки в актовом зале состоялось торжественное чествование участников III этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Эти школьники в достойной борьбе завоевали 9 дипломов различной степени и два поощрительных диплома. Четверо гимназистов в текущем учебном году удостоены дипломов на областном конкурсе работ исследовательского характера. Для победителей был подготовлен сладкий стол.





В течение недели на уроках шла речь о белорусских ученых, которые внесли весомый вклад в развитие науки. Во вторник учащиеся профильных классов химико-биологического направления посетили научную лабораторию анализа ДНК, а также лабораторию качества семян БГСХА. Там ребята познакомились с современным оборудованием и методикой проведения анализа ДНК и качества семян. Тесное сотрудничество с вузом дает возможность учащимся еще со школьной скамьи участвовать в научной и экспериментальной работе, проводить целенаправленную профориентационную работу.

Каждый день Недели науки был насыщен внеклассными мероприятиями. Учащиеся играли в «Веселую математику», участвовали в историческом брейн-ринге, путешествовали по материкам и странам, посетили страну «Легумию», а также заглянули на «Лінгвістычныя пасядушкі». Самые маленькие учащиеся подготовили коллажи «Наука глазами детей», а юные артисты гимназии организовали инструментальный концерт.





Ученики 3-8 классов стали участниками квест-игры «Калейдоскоп наук». Им было предложено посетить 6 станций, где ребята участвовали в викторинах, учили иностранные слова, наблюдали за опытами. Самые активные участники квеста были награждены сладкими призами.

На закрытии Недели науки ребятам показали фильм «День белорусской науки», состоялось открытое заседание Научного общества гимназистов «Малая академия наук» с приглашением магистрантов и студентов академии. Гости поделились с гимназистами своими исследованиями и открытиями, рассказали, что им дало увлечение исследовательской деятельностью. Участники круглого стола обсудили, что необходимо для того, чтобы стать успешным студентом. Гости заседания ответили на вопросы учащихся, поделились секретами своей успешности, а также дали советы будущим выпускникам.

Марина Цвыр, заместитель директора по учебной работе гимназии №1