Магическая уборка. Как очистить свой компьютер и что удалить первым?

Несмотря на то, что размер жестких дисков на современных ПК может достигать нескольких терабайт, свободное место на них рано или поздно может закончиться. Да и компьютеры от обилия файлов быстрее работать не начинают. Так что желательно все же иногда «прибираться» в компьютере. Выкинуть лишнее и отсортировать оставшееся помогут несколько наших советов.

Кстати, перед началом очистки не забудьте сделать бэкап файлов. Если вдруг вы удалите что-то важное, то сможете потом это восстановить.

Фото

У многих на компьютере скапливаются сотни фотографий с телефона и цифровой камеры. На них — дорогие воспоминания, дни рождения, праздники и встречи с друзьями. Разобрать огромное количество фото, отсортировать их по папкам, годам съемки и т. д. можно с помощью многих программ. Например, Irfanview или Faststone image viewer. Также с их помощью можно отредактировать фото: развернуть, изменить размер, откорректировать цвет, удалить эффект красных глаз и т. д. После сортировки просто удалите дубли или ненужные снимки. Кроме того, используйте облачные сервисы — «Яндекс.Диск», iDrive, Google Drive, DropBox и другие. Кидайте свои фотографии туда, а с компьютера удаляйте.

Музыка

Стриминговые сервисы уже давно и прочно встали на ноги, так что держать музыкальные файлы на компьютере — это, можно сказать, прошлый век. Google Music, «Яндекс.Музыка», iTunes, Spotify, Deezer — все эти сервисы работают как в формате сайтов, так и в виде приложений. Вам не придется скачивать музыку и занимать место на жестком диске. Все, что потребуется, — это подключение к интернету. Если у вас на ноутбуке не хранятся редчайшие записи Майкла Джексона или 2-го концерта Рахманинова для фортепиано, смело избавляйтесь от своей фонотеки, она уже наверняка есть в интернете.

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Программы

Больше всего места на диске могут занимать программы, которые вы уже давно не используете. Очистить ваш ПК помогут различные деинсталляторы вроде IObit Uninstaller или CCleaner, а также программы для настройки и оптимизации компьютера (например, TuneUp). Они подскажут, какими программами вы уже давно не пользуетесь, и вы выберете те из них, которые вам уже точно не нужны.

Временные файлы

Каждая программа во время работы создает временные файлы в папке TEMP, которые автоматически удаляются после завершения работы. Иногда из-за ошибок в программе временные файлы могут остаться на компьютере, занимая при этом свободное место на жестком диске. Временные файлы вы можете удалить и без сторонних программ, в Windows это можно сделать через «Параметры» (далее «Система» — «Хранилище»). Если же речь о неиспользуемых файлах в целом (видео, документы и прочие), обращайтесь к названным выше программам для очистки или оптимизации. Они покажут, какие ваши файлы самые «тяжелые», и вы уже решите, удалять их или оставлять.

Рабочий стол

На рабочем столе со временем скапливаются различные ярлыки, скачанные файлы, различные документы и т. д. Удалить ненужные вам помогут все те же программы. А если все нужны, но они расположены слишком хаотично, то здесь пригодится каталогизатор вроде Fences. Он поможет сгруппировать значки на рабочем столе по категориям, которые можно легко свернуть и развернуть.

Спам

Если на вашем компьютере постоянно всплывают рекламные окна, сами собой появляются новые программы, то вам следует почистить его от вирусов, которые навязывают показ нежелательной рекламы. Самостоятельно удалить такие программы можно с помощью утилит, которые за несколько минут избавят вас от всплывающей рекламы на всех страницах и во всех браузерах (например, Adwcleaner).