С 31 января больничные будут выдавать по-новому: что изменилось









Документом установлены формы листка нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности, а также утверждена Инструкция о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности.





Изменения коснулись как правил выдачи листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности, так и порядка оформления этих документов.









Правила выдачи листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности претерпели следующие изменения:





1. Расширены случаи, при которых выдаются справки о временной нетрудоспособности. Подпункты 4.6, 4.13 пункта 4 Инструкции устанавливают, что такие справки выдаются:





- лицам, которые ухаживают за инвалидом I группы, в случае их стационарного лечения;

- лицам трудоспособного возраста, которые не работают и не состоят на учете в качестве безработных.





В настоящее время указанным категориям граждан справки о временной нетрудоспособности не выдаются.





2. Пунктом 5 Инструкции установлен порядок выдачи листков нетрудоспособности, выдаваемых в организациях здравоохранения вне места жительства (регистрации) пациентов, в том числе – в организациях здравоохранения негосударственной формы собственности.





3. Установлено, что если мать (лицо, фактически осуществляющее уход за ребенком) является получателем государственного пособия, и одновременно работает на условиях неполного рабочего времени (не более половины месячной нормы часов) или на дому либо обучается, листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 3 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет) выдается только матери (лицу, фактически осуществляющему уход за ребенком). Иным лицам, осуществляющим такой уход, в этом случае выдается справка о временной нетрудоспособности (пункт 27 Инструкции).





4. Пунктом 29 Инструкции предусмотрена возможность продления листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности) на один день лицу, осуществлявшему уход за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет) в стационаре, для проезда к месту жительства.





5. Пункты 25, 31 Инструкции устанавливают, что выдача листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности) по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет) в случае болезни матери будет осуществляться (если уход невозможно осуществлять без освобождения от работы) независимо от посещения ребенком учреждения образования.









Изменения в порядке оформления указанных документов следующие:





Названы виды печатей, оттиски которых используются для удостоверения записей в листке нетрудоспособности: личная печать, печать организации здравоохранения «Для листков нетрудоспособности и справок», печать медико-реабилитационной экспертной комиссии.





Изменилась форма бланков листка нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности, которые разработаны с учетом планируемого внедрения электронной формы указанных документов.





Листок нетрудоспособности и справка о временной нетрудоспособности имеют разметку позиций и граф для внесения в них информации, в том числе с использованием цифровых символов (пункт 50 Инструкции).





В форме листка нетрудоспособности, утвержденной Постановлением N 1/1, отсутствует строка «Место работы». Позиции «ВКК» и «Освобождение от работы (службы, учебы)», термины расширены и предусматривают возможность внесения записей более рационально.





В пункте 52 Инструкции указан перечень случаев, при которых листок нетрудоспособности считается недооформленным. В этих случаях листок нетрудоспособности возвращается работником в организацию здравоохранения для правильного оформления.





Бланки листков нетрудоспособности, изготовленные до вступления в силу Постановления N 1/1, являются действительными до их полного использования.





Следует также отметить, что законодатель в пункте 1 Инструкции дает определение терминов "выдача листка нетрудоспособности" "продление листка нетрудоспособности" и "закрытие листка нетрудоспособности" с целью единообразного толкования норм нормативного правового акта.