США обвинили Huawei в мошенничестве и краже технологий

Как сообщается на сайте Минюста США, Huawei обвиняют в банковском мошенничестве, краже технологий у компании T-Mobile, отмывании денег, нарушении санкций против Ирана и препятствовании правосудию. По сведениям американских властей, преступления совершали более 10 лет, в том числе с участием руководства компании.





Представители Huawei уже отвергли предъявленные обвинения. В компании сказали, что не совершали никаких правонарушений и не знают о каких-либо нарушениях, совершенных Мэн Ваньчжоу. Спор с компанией T-Mobile урегулирован в 2017 году, заявили в Huawei.









МИД Китая потребовал, чтобы США прекратили давление на китайские компании и отказались от планов задержать финансового директора Huawei.





В декабре 2018 года в Канаде арестовали дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу, которая работает финансовым директором компании и заместителем председателя совета директоров. Ее заподозрили в нарушении санкций США против Ирана.





После ее ареста в Китае задержали двоих граждан Канады. Спустя неделю дочь основателя Huawei освободили под залог.





Huawei подозревают в передаче информации китайским властям. Из-за этого от оборудования компании начали отказываться государственные органы США, Австралии и Новой Зеландии.