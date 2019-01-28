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США обвинили Huawei в мошенничестве и краже технологий

29.01.2019 10:02 — Разное | Партизан  
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Большое жюри присяжных в Нью-Йорке и Сиэтле предъявило 23 пункта обвинений китайской телекоммуникационной компании Huawei, ее финансовому директору Мэн Ваньчжоу и двум подразделениям компании в США и Иране.

Как сообщается на сайте Минюста США, Huawei обвиняют в банковском мошенничестве, краже технологий у компании T-Mobile, отмывании денег, нарушении санкций против Ирана и препятствовании правосудию. По сведениям американских властей, преступления совершали более 10 лет, в том числе с участием руководства компании.

Представители Huawei уже отвергли предъявленные обвинения. В компании сказали, что не совершали никаких правонарушений и не знают о каких-либо нарушениях, совершенных Мэн Ваньчжоу. Спор с компанией T-Mobile урегулирован в 2017 году, заявили в Huawei.


МИД Китая потребовал, чтобы США прекратили давление на китайские компании и отказались от планов задержать финансового директора Huawei.

В декабре 2018 года в Канаде арестовали дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу, которая работает финансовым директором компании и заместителем председателя совета директоров. Ее заподозрили в нарушении санкций США против Ирана. 

После ее ареста в Китае задержали двоих граждан Канады. Спустя неделю дочь основателя Huawei освободили под залог.

Huawei подозревают в передаче информации китайским властям. Из-за этого от оборудования компании начали отказываться государственные органы США, Австралии и Новой Зеландии.

 
 
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Большое жюри присяжных в Нью-Йорке и Сиэтле предъявило 23 пункта обвинений китайской телекоммуникационной компании Huawei, ее финансовому директору Мэн Ваньчжоу и...
 
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