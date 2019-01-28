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— У меня нет планов по поддержке ни одного кандидата в президенты. Для меня <...> главными являются не фамилии, а идеи, но главное — их имплементация (реализация). Я считаю, что оценивать нужно хорошие и плохие дела, а не хороших и плохих людей, — сказал он.





При этом он отмечает, что у него было несколько встреч с действующим президентом Петром Порошенко. По его словам, 99% проведённого вместе времени было посвящено обсуждению "реальных изменений" в стране, пишет Лайф.ру.





Ранее Лайф сообщал, что Святослав Вакарчук сам открыто заявил о политических амбициях и возможном участии в выборах президента Украины, однако позже отказался от этой идеи.







