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Лидер "Океана Эльзы" высказался о кандидатах на пост президента Украины

29.01.2019 09:30 — Разное | Партизан  
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Лидер популярной украинской музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сообщил, что на предстоящих выборах президента Украины не поддержит ни одного из кандидатов. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK


Фото © РИА Новости/Павел Паламарчук 

— У меня нет планов по поддержке ни одного кандидата в президенты. Для меня <...> главными являются не фамилии, а идеи, но главное — их имплементация (реализация). Я считаю, что оценивать нужно хорошие и плохие дела, а не хороших и плохих людей, — сказал он.

При этом он отмечает, что у него было несколько встреч с действующим президентом Петром Порошенко. По его словам, 99% проведённого вместе времени было посвящено обсуждению "реальных изменений" в стране, пишет Лайф.ру.

Ранее Лайф сообщал, что Святослав Вакарчук сам открыто заявил о политических амбициях и возможном участии в выборах президента Украины, однако позже отказался от этой идеи.



 
 
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Лидер популярной украинской музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сообщил, что на предстоящих выборах президента Украины не поддержит ни одного из...
 
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