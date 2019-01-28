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Лидер "Океана Эльзы" высказался о кандидатах на пост президента Украины
Лидер популярной украинской музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сообщил, что на предстоящих выборах президента Украины не поддержит ни одного из кандидатов. Об этом он
Фото © РИА Новости/Павел Паламарчук
— У меня нет планов по поддержке ни одного кандидата в президенты. Для меня <...> главными являются не фамилии, а идеи, но главное — их имплементация (реализация). Я считаю, что оценивать нужно хорошие и плохие дела, а не хороших и плохих людей, — сказал он.
При этом он отмечает, что у него было несколько встреч с действующим президентом Петром Порошенко. По его словам, 99% проведённого вместе времени было посвящено обсуждению "реальных изменений" в стране, пишет Лайф.ру.
Ранее Лайф сообщал, что Святослав Вакарчук сам открыто заявил о политических амбициях и возможном участии в выборах президента Украины, однако позже отказался от этой идеи.
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Лидер популярной украинской музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сообщил, что на предстоящих выборах президента Украины не поддержит ни одного из...
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