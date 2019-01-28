Президент Венесуэлы опробовал китайскую плавающую БМП

Президент Николас Мадуро на плавающей боевой машине пехоты VN-18 проделал несколько кругов по акватории базы ВМС Венесуэлы в штате Карабобо. В поездке главу государства сопровождала супруга. Видео опубликовали на официальной странице президента в Twitter.

At Naval Base C/A. Agustín Navarro, We consolidate our Caribe heritage that with a warrior spirit defended the homeland with his life. pic.twitter.com/sl87C0YcKU — Nicolás Maduro (@maduro_en) 27 января 2019 г.

VN-18 — это экспортная модификация китайской БМП ZBD-05, на базе которой создан также плавающий танк VN-16. Венесуэла стал первым покупателем этих боевых машин. В 2015 году было приобретено 25 VN-18 и 25 VN-16.

Patrullamos las costas de Puerto Cabello en los Tanques Anfibios, dispuestos para la defensa de nuestra patria. pic.twitter.com/f0EGrL9HB8 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 января 2019 г.

VN-18 вооружена 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом и противотанковыми ракетами. VN-16 — нарезной пушкой калибра 105 мм, пулеметом калибра 12,7 мм и ракетами HJ-8.