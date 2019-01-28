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Президент Венесуэлы опробовал китайскую плавающую БМП

29.01.2019 11:36 — Разное | Tut.by  
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Президент Николас Мадуро на плавающей боевой машине пехоты VN-18 проделал несколько кругов по акватории базы ВМС Венесуэлы в штате Карабобо. В поездке главу государства сопровождала супруга. Видео опубликовали на официальной странице президента в Twitter.

VN-18 — это экспортная модификация китайской БМП ZBD-05, на базе которой создан также плавающий танк VN-16. Венесуэла стал первым покупателем этих боевых машин. В 2015 году было приобретено 25 VN-18 и 25 VN-16.

VN-18 вооружена 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом и противотанковыми ракетами. VN-16 — нарезной пушкой калибра 105 мм, пулеметом калибра 12,7 мм и ракетами HJ-8.

 
 
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Видео было опубликовано на официальной странице президента в Twitter.
 
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