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Растаявший лед обнажил арктический пейзаж, которому 120 тысяч лет

29.01.2019 11:34 — Разное | Tut.by  
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На северном канадском острове «Баффинова Земля», находящимся недалеко от Гренландии, таяние арктических льдов открыло ландшафты, которые не видели солнечного света около 120 тысяч лет. Об этом пишет Live Science.


Фото: Matthew Kennedy/Earth Vision Institute

На острове «Баффинова Земля» преобладают возвышенные и достаточно плоские тундровые равнины, которые покрыты ледяными шапками. За счет особенностей ландшафта эти ледяные шапки не таят как обычные ледники, благодаря чему сохраняют то, что скрывается под ними.

Ученые из Института Арктических и Альпийских Исследований университета Колорадо выяснили, что под этими ледяными шапками скрыты арктические растения и мох, которые могли провести там десятки тысяч лет.

К такому выводу доктор Саймон Пендлтон и его коллеги пришли, собрав 124 пробы из 30 мест на востоке «Баффиновой Земли». Исследователи предполагают, что возраст образцов, находившихся подо льдом, составляет не менее 40 тысяч лет. Подтвердить эту информацию получилось, проанализировав минералы в ближайшей скале, которая также была покрыта льдом не менее 40 тысяч лет.


Фото: Matthew Kennedy/Earth Vision Institute

Но доктор Пендлтон говорит, что «Баффинова Земля», вероятно, находилась во льду гораздо дольше. 40 тысяч лет назад на Земле был разгар Ледникового периода. Для таяния ледников понадобилась бы такая же теплая температура, как сегодня. Последний раз в Арктике такое наблюдалось около 120 тысяч лет назад.

Исследовательская группа утверждает, что изменения на острове сегодня видны невооруженным глазом. Специалисты брали там образцы в 2005, 2013, 2014 и 2015 годах, и каждый раз лед отступал все дальше. «Иметь возможность стоять там и видеть подобные изменения — у меня нет подходящих слов для этого. Это захватывает дух», — заявил Пендлтон.

 
 
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Исследовательская группа утверждает, что изменения на острове сегодня видны невооруженным глазом.
 
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