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В Мозыре скорая врезалась в Mercedes, а тот сбил пешехода

29.01.2019 11:49 — Разное | Tut.by  
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В Мозыре женщина переходила дорогу по переходу, микроавтобус остановился, чтобы ее пропустить, но в дело «вмешалось» авто скорой помощи. Подробности сообщили в ГАИ.


Инцидент произошел 28 января примерно в 12.30 на улице Рыжкова в Мозыре. Водитель Mercedes остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить переходившую дорогу женщину, в этот момент в него въехал двигавшийся сзади Volkswagen. Первый автомобиль покатился вперед и сбил пешехода.


38-летнюю пострадавшую доставили в больницу. К счастью, травмы оказались несерьезными. После оказания помощи женщину опустили домой.

 
 
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В Мозыре пешеход переходила дорогу по зебре, микроавтобус остановился, чтобы ее пропустить, но в дело «вмешалось» авто скорой помощи. Подробности сообщили в ГАИ.
 
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