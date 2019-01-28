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В Мозыре скорая врезалась в Mercedes, а тот сбил пешехода
В Мозыре женщина переходила дорогу по переходу, микроавтобус остановился, чтобы ее пропустить, но в дело «вмешалось» авто скорой помощи. Подробности
Инцидент произошел 28 января примерно в 12.30 на улице Рыжкова в Мозыре. Водитель Mercedes остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить переходившую дорогу женщину, в этот момент в него въехал двигавшийся сзади Volkswagen. Первый автомобиль покатился вперед и сбил пешехода.
38-летнюю пострадавшую доставили в больницу. К счастью, травмы оказались несерьезными. После оказания помощи женщину опустили домой.
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В Мозыре пешеход переходила дорогу по зебре, микроавтобус остановился, чтобы ее пропустить, но в дело «вмешалось» авто скорой помощи. Подробности сообщили в ГАИ.
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