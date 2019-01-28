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Пинское РСУ предалагает помещение коммерческого использования по ул.Пушкина
29.01.2019 — Разное | Пинский Вестник
> ОАО "Пинское РСУ" предлагает приобрести в собственность помещения коммерчсекого использования по адресу: г.Пинск, ул.Пушкина, 6.
Здание расположено в историческом центре города рядом с аграрным технологическим колледжем.
Площадь 1 этажа - 450 кв.м.
Площадь 2 этажа - 450 кв.м.
Возможно разделение помещений.
Монолитный железобетонный каркас с заполнением ограждающих конструкций газосиликатными блоками, свободная планировка.
Удобные подъезды, парковка для 30 автомобилей.
Возможность размещения предприятий торговли продовольственными товарами, товарами промышленной группы, аптеки, офисов и др.
За справками обращаться в ОАО «Пинское РСУ»
225710, г.Пинск, ул.Черняховского, 83
по контактному тел. 8 (0165) 65-67-63,
на сайте ОАО «Пинское РСУ»:
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ОАО "Пинское РСУ" предлагает приобрести в собственность помещения коммерчсекого использования по адресу: г.Пинск, ул.Пушкина, 6. Здание расположено в...
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