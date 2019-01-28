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Пинское РСУ предлагает помещение коммерческого использования
29.01.2019 — Разное | Пинский Вестник
> ОАО "Пинское РСУ" предлагает приобрести в собственность помещения коммерческого использования по адресу: г.Пинск ул. Полесская, 28.
Площадь торгового помещения составляет 300 кв.м.
Возможно разделение помещений.
Возможность размещения предприятий торговли продовольственными товарами, товарами промышленной группы, аптеки, офисов и др.
За справками обращаться в ОАО «Пинское РСУ»
225710, г.Пинск, ул.Черняховского, 83
по контактному тел. 8 (0165) 65-67-63,
на сайте ОАО «Пинское РСУ»:
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ОАО "Пинское РСУ" предлагает приобрести в собственность помещения коммерческого использования по адресу: г.Пинск ул. Полесская, 28. Площадь торгового...
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