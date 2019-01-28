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Ужас! В Полоцке ротвейлер загрыз той-терьера на глазах у хозяйки

29.01.2019 12:56 — Разное | Партизан  
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Милиционерам пришлось застрелить собаку, напавшую в Полоцке на 73-летнюю пенсионерку и ее той-терьера.

О том, что большая собака без ошейника и намордника, похожая на ротвейлера, напала в районе дома №5 на Октябрьской улице на женщину, выгуливавшую собачку на поводке, сообщил по телефону 102 очевидец.

На вызов был направлен наряд департамента охраны. Приехавшие милиционеры увидели, что большая собака продолжала вести себя агрессивно, бросалась на прохожих и, таким образом, создавала реальную угрозу жизни и здоровью людей. Поэтому они застрелили ротвейлера из табельного оружия.


Пенсионерка, гулявшая с той-терьером, не пострадала, а вот ее песик погиб от полученных ран. Однако из-за пережитого стресса женщина была вынуждена обратиться к медикам. 

Полоцкий РОВД начал проверку по факту нападения собаки, правоохранители должны установить, кто является его хозяином.

 
 
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Милиционерам пришлось застрелить собаку, напавшую в Полоцке на 73-летнюю пенсионерку и ее той-терьера.
 
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