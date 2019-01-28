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"Белым воротничкам" приготовиться: из запаса призовут около 1400 военнообязанных
Комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил началась 29 января.
Как сообщает Минобороны, руководство осуществляет начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев.
К проверке привлекаются органы военного управления оперативного и тактического уровней, механизированные и танковые части, подразделения сил специальных операций, родов войск, технического и тылового обеспечения.
Также планируется призвать из запаса около 1 400 человек.
Завершится проверка штабными тренировками и учениями различного уровня с боевой стрельбой на полигонах Вооруженных Сил.
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Комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил началась 29 января.
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