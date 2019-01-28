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Эпидемия? Более 550 новых случаев заражения ВИЧ выявлено в Минске за год

29.01.2019 12:36 — Разное | Партизан  
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За 2018 году в столице выявлены 556 новых случаев заражения ВИЧ.



"В структуре заболеваемости по полу преобладали мужчины — 69,1% случаев. В структуре путей передачи доля полового пути составила 66,4%, удельный вес парентерального немедицинского пути передачи при инъекционном введении наркотических средств составил 31,8%. 

Средний возраст вновь выявленных ВИЧ-позитивных пациентов равен 36 годам. Наибольшее число случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в возрастных группах 30-39 лет — 47,8 %, 40-49 лет — 23 %, 20-29 лет — 21,6 %", — сообщили «Минск-Новости» в санитарно-эмидемиологической службе г. Минска.

Там также напомнили, что есть возможность самостоятельно сделать экспресс-тест на ВИЧ по слюне, который можно приобрести в аптеках. Однако такое тестирование — предварительный этап. Для постановки диагноза требуется подтверждающее обследование, пройти которое можно анонимно и бесплатно в любом государственном учреждении здравоохранения, где имеется процедурный кабинет. 


Также можно обратиться в ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по адресу: г. Минск, ул. К. Цеткин, 4 (контактный телефон процедурного кабинета 321-22-68).

Кроме того, в учреждениях здравоохранения города на добровольной основе проводится обследование на ВИЧ минчан в возрасте 30-49 лет при обращении за медицинской помощью.

Всего же по состоянию на 1 января 2019 г. в столице 4 563 жителя с вирусом иммунодефицита человека.

 
Теги: Минск
 
 
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За 2018 году в столице выявлены 556 новых случаев заражения ВИЧ.
 
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