Эпидемия? Более 550 новых случаев заражения ВИЧ выявлено в Минске за год









"В структуре заболеваемости по полу преобладали мужчины — 69,1% случаев. В структуре путей передачи доля полового пути составила 66,4%, удельный вес парентерального немедицинского пути передачи при инъекционном введении наркотических средств составил 31,8%.





Средний возраст вновь выявленных ВИЧ-позитивных пациентов равен 36 годам. Наибольшее число случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в возрастных группах 30-39 лет — 47,8 %, 40-49 лет — 23 %, 20-29 лет — 21,6 %", — сообщили «Минск-Новости» в санитарно-эмидемиологической службе г. Минска.





Там также напомнили, что есть возможность самостоятельно сделать экспресс-тест на ВИЧ по слюне, который можно приобрести в аптеках. Однако такое тестирование — предварительный этап. Для постановки диагноза требуется подтверждающее обследование, пройти которое можно анонимно и бесплатно в любом государственном учреждении здравоохранения, где имеется процедурный кабинет.









Также можно обратиться в ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по адресу: г. Минск , ул. К. Цеткин, 4 (контактный телефон процедурного кабинета 321-22-68).





Кроме того, в учреждениях здравоохранения города на добровольной основе проводится обследование на ВИЧ минчан в возрасте 30-49 лет при обращении за медицинской помощью.





Всего же по состоянию на 1 января 2019 г. в столице 4 563 жителя с вирусом иммунодефицита человека.