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Донбасс им побоку: Марчук полюбезничал с Лукашенко и передал привет от Порошенко
Александр Лукашенко встретился сегодня с представителем Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгением Марчуком.
Как передает
Лукашенко отметил, что в этом отношении самым высоким уровнем в свое время был товарооборот в размере $8 млрд. "Это был наш лучший показатель. Сегодня где-то $5,5 млрд. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся", - сказал Лукашенко.
В свою очередь Евгений Марчук передал Лукашенко теплый привет от президента Украины. "Я вчера с ним виделся. Он просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество, особенно после форума регионов и не только. Комиссия двусторонняя работает, как часы", - сказал он.
Между странами сложились хорошие отношения и на человеческом уровне. "Отношение к Беларуси и к вам лично как президенту Беларуси - вы очень популярный человек в Украине. Я вам скажу это откровенно", - заявил Евгений Марчук.
Также было отмечено, что в текущем году планируется завершить демаркацию совместной границы.
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Александр Лукашенко встретился сегодня с представителем Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской...
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