Донбасс им побоку: Марчук полюбезничал с Лукашенко и передал привет от Порошенко









БелТА , на встрече затрагивались различные аспекты белорусско-украинских отношений, увеличение объемов торгово-экономического сотрудничества. Как передает, на встрече затрагивались различные аспекты белорусско-украинских отношений, увеличение объемов торгово-экономического сотрудничества.





Лукашенко отметил, что в этом отношении самым высоким уровнем в свое время был товарооборот в размере $8 млрд. "Это был наш лучший показатель. Сегодня где-то $5,5 млрд. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся", - сказал Лукашенко.





В свою очередь Евгений Марчук передал Лукашенко теплый привет от президента Украины. "Я вчера с ним виделся. Он просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество, особенно после форума регионов и не только. Комиссия двусторонняя работает, как часы", - сказал он.





Между странами сложились хорошие отношения и на человеческом уровне. "Отношение к Беларуси и к вам лично как президенту Беларуси - вы очень популярный человек в Украине. Я вам скажу это откровенно", - заявил Евгений Марчук.









Также было отмечено, что в текущем году планируется завершить демаркацию совместной границы.







