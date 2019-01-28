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Донбасс им побоку: Марчук полюбезничал с Лукашенко и передал привет от Порошенко

29.01.2019 11:48 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко встретился сегодня с представителем Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгением Марчуком.



Как передает БелТА, на встрече затрагивались различные аспекты белорусско-украинских отношений, увеличение объемов торгово-экономического сотрудничества. 

Лукашенко отметил, что в этом отношении самым высоким уровнем в свое время был товарооборот в размере $8 млрд. "Это был наш лучший показатель. Сегодня где-то $5,5 млрд. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся", - сказал Лукашенко.

В свою очередь Евгений Марчук передал Лукашенко теплый привет от президента Украины. "Я вчера с ним виделся. Он просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество, особенно после форума регионов и не только. Комиссия двусторонняя работает, как часы", - сказал он.

Между странами сложились хорошие отношения и на человеческом уровне. "Отношение к Беларуси и к вам лично как президенту Беларуси - вы очень популярный человек в Украине. Я вам скажу это откровенно", - заявил Евгений Марчук.


Также было отмечено, что в текущем году планируется завершить демаркацию совместной границы.



 
 
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Александр Лукашенко встретился сегодня с представителем Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской...
 
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