Замахнулись: Минздрав рассчитывает на 2-3 место в рейтинге детской смертности









"Мы занимаем, чем по праву гордимся, 3-4-е место, а по итогам 2018 года выйдем на 2-3-е место в мировом рейтинге стран с самым низким уровнем младенческой и материнской смертности", - заявила накануне начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан.





belta.by По ее словам, таких результатов удалось достичь, в частности, благодаря разноуровневой системе оказания медпомощи матерям и детям. Анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, которые работают в родильных отделениях страны, прошли обучение в РНПЦ "Мать и дитя". Технологии, разработанные и внедренные в этом центре, передаются в регионы, передает









данных ЮНИСЕФ , согласно которым у Беларуси, конечно, замечательные показатели, но отнюдь не 3-4 место. Заметим, что данные Минздрава о 3-4 месте выглядят как минимум странно на фоне, согласно которым у Беларуси, конечно, замечательные показатели, но отнюдь не 3-4 место.





Как сообщалось в феврале 2018 года, тогда наша страна с показателем 1,5 смертельных случая на 1000 новорожденных вошла в Топ-10 стран мира с самой низкой детской смертностью. Такой же показатель детской смертности отмечался у Южной Кореи, Норвегии и Люксембурга.





В Топ-10 тогда также вошли Япония с показателем 0,9 смертей на 1 тысячу новорожденных, Исландия - 1 смерть на 1 тысячу, Сингапур -1,1, Финляндия -1,2, Эстония - 1,3, Словения -1,3, Кипр - 1,4. Таким образом, лучше, чем у нас обстоят дела как минимум в 7 странах. Оставется загадкой, о каком 3-4 месте говорила представитель Минздрава.











