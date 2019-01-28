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В Жлобине состоялся молодёжный турнир по мини-футболу
29.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
26-27 января в Жлобине состоялся третий ежегодный молодёжный турнир по мини-футболу Жлобинского благочинного округа.
По итогам турнира победителем стала команда детско-юношеской спортивной школы.
Протоиерей Леонид Михайловский поздравил и поблагодарил всех участников турнира, вручил всем грамоты и сладкие призы, а победителей наградил кубком.
Н.ВОРОНОВИЧ.
Фото eparhiya.by
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26-27 января в Жлобине состоялся третий ежегодный молодёжный турнир по мини-футболу Жлобинского благочинного округа. По итогам турнира победителем...
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