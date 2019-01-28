В Жлобине состоялся молодёжный турнир по мини-футболу

26-27 января в Жлобине состоялся третий ежегодный молодёжный турнир по мини-футболу Жлобинского благочинного округа.

По итогам турнира победителем стала команда детско-юношеской спортивной школы.

Протоиерей Леонид Михайловский поздравил и поблагодарил всех участников турнира, вручил всем грамоты и сладкие призы, а победителей наградил кубком.

Н.ВОРОНОВИЧ.

Фото eparhiya.by

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