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Разыскиваются родственники павших в советско-финляндской войне

29.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Разыскиваются родственники павших в советско-финляндской войне

Российскими поисковыми отрядами «Группа Безымянная» и «Кадеты» обнаружены неучтённые воинские захоронения периода советско-финляндской войны 1939–1940 годов. Среди захороненных здесь есть и уроженцы Беларуси.

Данные захоронения находятся у д. Лужки (братское захоронение №12) и посёлка Дятлово Выборгского района Ленинградской области (братская могила №65 «Роща Угольник»). В захоронении №12 лежат воины, павшие при штурме д. Муррилы 14-15 февраля 1940 года. А в захоронении №65 – красноармейцы и политработники, погибшие в боях с белофиннами при штурме Кархульского укрепузла. В январе 1940 года в этот район прибыли две стрелковые дивизии – 113-я и 138-я, которые в феврале 1940 года должны были взломать линию Маннергейма и оттеснить финские войска на рубежи Выборга. Бои получились затяжными и кровопролитными.

Имена павших воинов значатся в архиве Военно-Морского флота РФ в Санкт-Петербурге. Это красноармейцы Андрей Дмитриевич Алексеев, 1916 года рождения, в/ч 8742 (Беларусь), Степан Харитонович Граблюк (Червенский район), Пётр Матвеевич Драк, 650 стрелковый полк (Кличевский район), М. Е. Кулагин (Могилёвская область), Николай Ильич Садовников, 1918 года рождения, 6-й ОССБ (г. Добруш), Константин Эдуардович Чернинн (г. Бобруйск), Иосиф Петрович Зенкевич (первичное место жительства: БССР, д. Шаршуны, Заславского района), Пётр Данилович Сасункевич (первичное место жительства: БССР, Червенский район, Руднянский с/с., д. Драхча), Александров Владимир (первичное место жительства: БССР, Минская область), В.И. Бадытчев (Беларусь).

Разыскиваются их родственники или те, кто что-то знает об этих воинах. Контактный телефон в Жлобине: Vel.: 8-029-3107614, электронный адрес в России: ligia24@mail.ru

На снимке: на месте поисковых работ

Ольга БОГДАНОВА.

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Российскими поисковыми отрядами «Группа Безымянная» и «Кадеты» обнаружены неучтённые воинские захоронения периода советско-финляндской войны 1939–1940...
 
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