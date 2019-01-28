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Под Слуцком женщина с детьми потеряла управление и въехала в дерево

29.01.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Под Слуцком женщина с детьми потеряла управление и въехала в дерево

    Фотографии предоставлены службой эвакуации "Случь-авто"

Сегодня утром на трассе Р43 за деревней Весея Слуцкого района автомобиль Крайслер раскрутило и выбросило в кювет. За рулём находилась женщина цыганской национальности, на заднем сиденье ехали три ребёнка. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы. 

В Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП.

— Жительница д. Васильково Слуцкого районе не справилась с управлением и съехала в кювет, где задней частью автомобиля совершила наезд на придорожное дерево, — рассказал начальник ОГАИ Слуцкого РОВД Александр Станкевич. — 9-летний пассажир с травмами доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка. 

Предварительно установлено, что женщина-водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. 

Под Слуцком женщина с детьми потеряла управление и въехала в дерево

Под Слуцком женщина с детьми потеряла управление и въехала в дерево

Под Слуцком женщина с детьми потеряла управление и въехала в дерево


Slutsk-Gorod.by
Фото: Случь-авто

 
 
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Сегодня утром на трассе Р43 за деревней Весея Слуцкого района автомобиль Крайслер раскрутило и выбросило в кювет. За рулём находилась женщина цыганской...
 
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