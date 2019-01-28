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Под Слуцком женщина с детьми потеряла управление и въехала в дерево
29.01.2019 — Разное | Слуцк Город
Сегодня утром на трассе Р43 за деревней Весея Слуцкого района автомобиль Крайслер раскрутило и выбросило в кювет. За рулём находилась женщина цыганской национальности, на заднем сиденье ехали три ребёнка. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.
В Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП.
— Жительница д. Васильково Слуцкого районе не справилась с управлением и съехала в кювет, где задней частью автомобиля совершила наезд на придорожное дерево, — рассказал начальник ОГАИ Слуцкого РОВД Александр Станкевич. — 9-летний пассажир с травмами доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
Предварительно установлено, что женщина-водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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Сегодня утром на трассе Р43 за деревней Весея Слуцкого района автомобиль Крайслер раскрутило и выбросило в кювет. За рулём находилась женщина цыганской...
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