Под Слуцком женщина с детьми потеряла управление и въехала в дерево





Фотографии предоставлены службой эвакуации "Случь-авто"

Сегодня утром на трассе Р43 за деревней Весея Слуцкого района автомобиль Крайслер раскрутило и выбросило в кювет. За рулём находилась женщина цыганской национальности, на заднем сиденье ехали три ребёнка. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.

В Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП.

— Жительница д. Васильково Слуцкого районе не справилась с управлением и съехала в кювет, где задней частью автомобиля совершила наезд на придорожное дерево, — рассказал начальник ОГАИ Слуцкого РОВД Александр Станкевич. — 9-летний пассажир с травмами доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Предварительно установлено, что женщина-водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения.











