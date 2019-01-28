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31 января прием граждан проведет заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома
29.01.2019 — Разное | Слуцк Город
31 января с 10.00 до 12.00 в государственном учреждении «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения» по адресу: г. Слуцк, ул. Социалистическая, 14, кабинет 23, прием граждан проведет заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Надежда Анатольевна Цупа.
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31 января прием граждан проведет заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома
31 января с 10.00 до 12.00 в государственном учреждении «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения» прием граждан проведет заместитель...
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