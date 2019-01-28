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Лариса Геннадьевна Добровольская сегодня покинула свой пост
29.01.2019 — Разное | Слуцк Город
29 января в Слуцком райисполкоме торжественно проводили в отставку заместителя председателя Слуцкого районного исполнительного комитета Ларису Геннадьевну Добровольскую.
Председатель райисполкома Андрей Владиславович Янчевский вручил Л.Г. Добровольской Почетную грамоту, поблагодарил за работу и пожелал успехов в дальнейшей трудовой деятельности.
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29 января в Слуцком райисполкоме торжественно проводили в отставку заместителя председателя Слуцкого районного исполнительного комитета Ларису Геннадьевну...
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