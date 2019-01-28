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Снизить затраты на ликвидацию последствий

29.01.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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За 2018 год на территории Минской области произошло 1589 пожаров, прямые потери от которых составили более 7,9 млн. рублей. На пожарах погибли 150 и травмированы 63 человека.

Из 153 пожаров, произошедших в общественном секторе, 66 произошли в производственных и складских зданиях (сооружениях), 14 на объектах предприятий по обслуживанию населения, 3 на объектах учебных учреждений, 14 на предприятиях по обслуживанию населения.

09.07.2018, 02.11.2018, 29.11.2018 и 22.12.2018 произошли пожары в цеху по производству нетканых материалов ООО «Караван» и на пилораме ООО «Вудрегион» в Борисовском районе, а также в двух торговых павильонах в Пуховичском районе.

Указанные объекты не были оборудованы необходимыми установками пожарной автоматики, что послужило причиной позднего обнаружения пожаров и, как следствие, нанесения субъектам хозяйствования серьезного ущерба, который можно было минимизировать. Причинами пожаров явились неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства печей (отсутствие разделки дымовой трубы) и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

14.11.2018 и 19.11.2018 в Дзержинском районе произошли пожары в мобильных инвентарных бытовых зданиях, расположенных на объекте строительства ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» в д. Пожежино и производственной площадке ОДО «Экология города». В результате пожаров, возникших по причине эксплуатации отопительных печей «кустарного» производства без разделки в месте пересечения дымоходами ограждающих конструкций из горючих материалов, огнем повреждены конструкции бытовок и имущество, находившееся в них.

15.09.2018, 30.09.2018, 07.10.2018 и 14.10.2018 поступили сообщения о загорании дачных домов в садоводческих товариществах «Липки» и «Ракета» Дзержинского района, «Домаши» Молодечненского района и бани в д. Великая Борковщина Молодечненского района.

Огнем нанесены серьезные повреждения зданиям, а также уничтожено имущество, находившееся внутри, а в ряде случаев здания уничтожены огнем полностью. Причиной пожаров явилось устройство дымоходов печей из многослойных металлических труб с утеплителем (сэндвич-дымоходы) или из асбестоцементных материалов, что было усугублено отсутствием необходимых разделок и отступок.

08.11.2018 поступило сообщение о загорании сторожевого помещения на машинном дворе ПСУ «Руденское» УП «Минскметрострой» в д. Васильки Пуховичского района. В результате пожара повреждено само помещение, а все имущество, находившееся внутри, уничтожено огнем. Причиной пожара также явилось нарушение правил устройства теплогенерирующих агрегатов, выразившееся в отсутствии необходимой разделки между дымоходом печи и горючими конструкциями покрытия здания.

Из ряда приведенных примеров следует отметить, что негативные последствия от пожаров в указанных случаях значительно выше, чем затраты на выполнение требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, направленных на их предупреждение.

Изложенные факты указывают на необходимость строгого соблюдения проектными и строительными организациями требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации при разработке проектной документации и строительстве объектов, а также строгого соблюдения всех необходимых правил пожарной безопасности.


 
 
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За 2018 год на территории Минской области произошло 1589 пожаров, прямые потери от которых составили более 7,9 млн. рублей. На пожарах погибли 150 и...
 
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