Рэпер-романтик Feduk выпустил клип «Амазонка» - и внезапно он очень холодный!

Feduk, известный уже далеко не только как автор «Розового вина», но, например, как рэпер, фитовавший с ЛСП в «Холостяке» , выпустил новый клип о токсичных отношениях. Посмотрите его прямо сейчас, если любите мелодрамы.

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26 января в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билет на матч БАТЭ — «Арсенал», который пройдет 14 февраля на «Борисов-Арене» . Счастливчику билет достанется бесплатно, победитель будет объявлен 1 февраля.