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Рэпер-романтик Feduk выпустил клип «Амазонка» - и внезапно он очень холодный!
Feduk, известный уже далеко не только как автор «Розового вина», но, например, как рэпер,
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Feduk, известный уже далеко не только как автор «Розового вина», но, например, как рэпер, фитовавший с ЛСП в «Холостяке», выпустил новый клип о токсичных отношениях....
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