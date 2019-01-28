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Эксперт рассказал о самой мощной российской ядерной ракете
Мощность боевой части баллистической ракеты «Сармат» составляет от 6,75 до 7,5 мегатонн, рассказал в
По его оценкам одна такая ракета может унести жизни от 33,75 до 37,5 млн человек в густонаселенных районах США, десять — уничтожат все население.
Ракетный комплекс стационарного шахтного базирования «Сармат» способен нести боевые блоки малого, среднего, повышенного или большого классов мощности.
В США комплекс «Сармат» получил название
Не так давно, в мае 2018 года, сам президент России Владимир Путин говорил, что «Сармат» должен был вступить в строй в 2020 году. Называли даже подразделение, которое первым получит это оружие. Но, похоже, ракету все еще преследуют проблемы с качеством. Военный аналитик Джозеф Тревитик считает, что проблемы с деталями, санкции и ограничения по договору СНВ приведут к тому, что если «Сарматы» и появятся в российской армии, то не раньше 2021 года.
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В США комплекс «Сармат» получил название «Сатана-2».
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