Важное событие в сфере SMM пройдет 15 февраля в Минске

Все снова изменилось. И старые SMM-стратегии больше не работают. Нельзя игнорировать новейшие инструменты, которые будут определять эффективность продвижения в 2019 году. Пришло время обновиться!

Только 1 раз в году вы можете пройти интенсив #SMM2019 и получить план того, где и как нужно оказаться, чтобы «выжать» максимум из социальных сетей.

На интенсиве #SMM2019 вы:

· узнаете о трендах социальных сетей 2019, о которых остальной рынок узнает только в течение года;

· пропишете детальный план действий на 2019 год, который сможете преобразовать в подробную пошаговую стратегию, и получите инструменты для его реализации;

· научитесь экономить тысячи и десятки тысяч рублей, правильно рассчитывая бюджет или работая без него.

«Знания без практики чаще всего бесполезны. Именно поэтому мы выстроили структуру интенсива так, чтобы каждый участник вышел со сформированным планом действий в SMM на 2019 год» - прокомментировал соорганизатор интенсива Дмитрий КОСТЮКЕВИЧ.

Приглашаем вас принять участие в интенсиве Дамира Халилова #SMM2019. Это отличная возможность для того, чтобы в новом году значительно повысить свои продажи, в разы увеличить аудиторию и уйти в отрыв от конкурентов.

Когда: 15 февраля 2019 года. 9:00. – 18:00.

Где: конференц-центр IBB (г. Минск, пр-т Газеты Правда, 11), зал «Европа»

С программой форума можно ознакомиться на сайте .

Об авторе интенсива: Дамир Халилов – владелец и генеральный директор SMM-агентства GreenPR. Эксперт №1 по Social Media Marketing в России. Основатель и руководитель «Школы эффективного интернет-маркетинга». Дамир работает в сфере интернет-маркетинга 15 лет. Реализовал более 700 кейсов. Дамир – автор книги «Маркетинг в социальных сетях», которая в 2014 году получила Книжную премию Рунета в категории «Бизнес книга года». Его клиенты – крупные игроки рынка, чьи SMM-кампании «на слуху»: МТС, KFC, Sony Pictures, Pepsi, BenQ, Renault, Get Taxi, «Балтика», «Доктор Борменталь», Банк «Санкт-Петербург» и многие другие.