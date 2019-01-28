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Дмитрий Дюжев: «На себя тратить не могу»

29.01.2019 14:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Дмитрий Дюжев: «На себя тратить не могу»
www.globallookpress.com

Юность Дмитрия Дюжева беззаботной не назовёшь. Смерть близких, безденежье... Сегодня, видя фильмы и рекламные ролики, в которых снимается Дюжев, кажется: роскошно живёт, без оглядки. А на самом деле?

«Мир добрый. И вдруг…»

Ольга Шаблинская, «АиФ»: Глядя на вас на экране, складывается впечатление, что Дюжев – эдакий баловень судьбы. А случались в вашей жизни моменты, когда денег не было совсем?

Дмитрий Дюжев: Конечно! И до популярности, и после. Сложно – бывает. Но всё не просто так происходит в жизни. Например, человек приходит на работу, а его уволили. За что, почему? Ты не пил, исполнял все требования. Этот момент как раз и есть испытание. Как только человек подумал: ну вот, всё нормально; выдохнул от бесконечной гонки за деньгами и признанием, поверил в свою значимость, – мгновенно всё исчезает. В моей жизни такое было. Ты думаешь: мир добрый, светлый, в нём только любовь, и тем, кто говорит, что зло в нём тоже есть, не веришь. И вдруг начинаешь верить. И наступает период молчания. Ты просто не можешь ничего произнести. Господь отнял у тебя это право слова. Не можешь говорить, не хочешь. И происходящее – что тебя уволили, осудили, обругали – принимаешь как данность. Чем достойнее проведёшь это время, тем достойнее будет вознаграждение. Поэтому я жду подарочка.

Дмитрий Дюжев: «На себя тратить не могу» Сергей Бурунов: «Домашний арест» — штучный товар

– Но, глядя на вашу фильмо­графию, нет ощущения, что Дюжева часто «увольняли».

– Был период, пошла на меня большая критика за одно интервью. Совершенно не имел никакого негатива по отношению к российской публике. Не задумавшись, просто рассказал конкретную историю с конкретными людьми, называя их «товарищи зрители». Всё происходило будто тет-а-тет в маленькой студии кабельного канала, между дел. Я сказал, что зритель всегда делает рейтинг тому контенту, который он смотрит. Вообще представить себе не мог, что кто-то из зрителей обидится на это. Но в Интернете вспыхнула большая негативная реакция: дату смерти мне три раза вписывали. Проклятия присылали. Такое всегда неожиданно случается. Ты никогда не готов к тому, что все вдруг повернутся к тебе спиной и обвинят, что ты зря на свет родился. Но всё же добрых людей оказалось больше, и слава богу. Это моё испытание пройдено. Поэтому есть и право говорить слово, и работа. Снимаюсь у Олега Болдера в чёрной комедии про коллекторов «Этика долга». Выходит исторический фильм Игоря Зайцева «Тобол». Играю Петра I. Представляю себя психоаналитиком, для которого роль – клиент. И я своего клиента, словно большую куклу, надеваю на себя. Чем она дышит, что с ней раньше происходило? Ведь мы все родом из детства.

– А в вас что из дет­ства?

– Мы жили небогато, а то и бедно. Поэтому до сих пор не могу себе купить дорогие вещи. Потрачу на детей или жену, но на себя – нет. Это именно из детства. Я таким трудом и потом зарабатываю эти деньги каждый раз: с бессонными ночами, переездами. Не могу тратить деньги, как мои персонажи, – для меня это преступление. Меня нет ни в одном моём герое. Задача артиста – оставаться скрытым от зрителя. Никогда не бываю в жизни таким, как в программах, в которых участвую. Я совершенно другой человек. Закрытый. Мне нравится проводить время с семьёй, детьми. Мне так лучше.

– У вас бывает ощущение, что отцовство – это работа?

– Прежде всего воспитание детей – это работа над собой. Но в деле воспитания мне очень помогают жена, детский психолог. 

Тренеры души

– Кстати, когда вы поститесь, вся семья должна соблюдать пост? 

– Тут сложнее – у меня дети. Супруга Танечка готовит мне постное. А детишки Ванечка и Митенька едят согласно возрасту (Иван 2008 г. р. и Дмитрий 2015 г. р. – Ред.). Посты в православии – тренеры нашей души. Мы тренируемся в ограничении своих желаний, похотей, страстей. Через это душа крепнет. Мы сейчас живём в сопровождении рекламы: бери от жизни всё! А благодаря постам приходит понимание: не так-то много людям, по существу, надо. 

– Но вернёмся к работе. Безруков сказал: после роли Саши Белого в «Бригаде» слышал упрёки, что теперь «мента играет».

– Конечно, до сих пор есть фанаты сериала, которые не желают видеть нас в других ролях. Недавно был в Казани со спектаклем «Онегин». «Ой, а мы шли Космоса увидеть, – потом признались зрители. – Как это так – Пушкина Космос будет читать? Непонятно. Шли из любопытства. А оказалось, тут совсем другой человек!» Кто-то вообще на меня реагирует: «Ой, вы же певец». Бабушки именно так думают после музыкальных проектов, где мы выступали с Тамарой Гвердцители. Разные возрасты – разные мнения. 

Что касается «Евгения Онегина» – это было одно из самых любимых моих произведений со школьной поры. Потому что именно в это время мы ищем свою любовь. По примеру Онегина я очень боялся не разглядеть сразу свою будущую возлюбленную. 

А потом... Я случайно на улице встретил педагога, у которого учился в ГИТИСе. На 4-м курсе мы с Антониной Михайловной Кузнецовой выиграли чтецкий конкурс, я читал воспоминания Шаляпина. При встрече она сразу с места в карьер: «Давайте сделаем «Онегина». На репетиции ушёл год. Начали с разбора по­строчно. «Скажи, которая Тать­яна? – Да та, которая грустна и молчалива, как Светлана,  вошла и села у окна». Боже мой, какая ещё Светлана?! Оказалось, что это баллада «Светлана» Жуковского – тогда эта героиня была у всех на языке. Когда читатель не знает истории тех времён, конечно, разобраться самостоятельно ему будет сложно. Но я так проигрываю всех персонажей, что многие, выйдя из зала (точно знаю!), берутся за книжку и читают «Евгения Онегина». Во время репетиций предлагал прокатчикам: «Выпущу роман в стихах». Все отнеслись скептически. Теперь: «Дима, когда ты нам своего «Онегина» привезёшь?» Сейчас у меня 3–4 города в месяц. Играю в двух вариантах. Один – с симфоническим оркестром, второй – вдвоём с пианистом. Кто из главных героев мне ближе? Онегинское чувство хандры мне знакомо. В такие периоды себя ругаю. Уныние – грех. Не может быть человеку скучно, не может он быть в печали. Надо быстро себя отрезвлять и скорее благодарить Бога за всё, что у тебя есть. Иначе что ты чужое место занимаешь?! Тогда умри, уйди, исчезни из этой жизни. И от Ленского у меня тоже что-то есть: я скорее оправдаю человека, нежели осужу. 

Дмитрий Дюжев: «На себя тратить не могу»
Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной. Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

– Насчёт возлюбленной. В отличие от Онегина вы сразу сделали правильный выбор?

– Оказалось, что не мы выбираем, а судьба выбирает нас. Именно благодаря ей в меня попала стрела Амура. Увидел и потерял голову. И затмила любовь весь мир! И тут уже было не до выбора! 

 
 
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Актер – о бедности, умении проходить испытания и воспитании детей.
 
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