Ален Робер — 56-летний француз, у которого очень странное и опасное хобби. Мужчина любит забираться на небоскребы, причем без всякой страховки и снаряжения. Первая высота, покоренная французским Человеком-Пауком, — его собственная квартира на 8-ом этаже, куда Ален залез в 12 лет. Сейчас Робер покоряет самые высокие здания мира - в этот раз небоскреб в Маниле. Посмотрите, но никогда не повторяйте!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 56-летний француз без страховки залез на 47-этажный небоскреб. Полиции, почему-то, не понравилось За спиной отважного француза уже 150 высоток по всему миру: от Эйфелевой башни до самого высокого небоскреба