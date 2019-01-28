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56-летний француз без страховки залез на 47-этажный небоскреб. Полиции, почему-то, не понравилось

29.01.2019 14:53 — Разное | Tut.by  
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Ален Робер — 56-летний француз, у которого очень странное и опасное хобби. Мужчина любит забираться на небоскребы, причем без всякой страховки и снаряжения. Первая высота, покоренная французским Человеком-Пауком, — его собственная квартира на 8-ом этаже, куда Ален залез в 12 лет. Сейчас Робер покоряет самые высокие здания мира - в этот раз небоскреб в Маниле. Посмотрите, но никогда не повторяйте!

 
 
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За спиной отважного француза уже 150 высоток по всему миру: от Эйфелевой башни до самого высокого небоскреба
 
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