Работники предлагают отмену взносов в ФСЗН для трудящихся на пенсии. В администрации президента подумают

В Беларуси нужно отменить взносы в ФСЗН для работающих пенсионеров, с таким предложением выступили работники «Беларуськалия» на встрече с главой администрации президента Натальей Кочановой. Она обещала дать ответ после того, как этот вопрос рассмотрят и проработают со специалистами Минтруда, сообщает корпоративное издание предприятия «Калийщик Солигорска». Ранее профсоюзы критиковали правительство за то, что работающим пенсионерам не пересматривают пенсию.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Работники предприятия попросили у главы Администрации президента помощи в решении такого вопроса, как перерасчет пенсий работникам с учетом их стажа работы после ее назначения. Как альтернативу они предложили отменить уплату страховых взносов в 1% от зарплаты.

Правительство ранее критиковали за то, что работающим пенсионерам не пересматривают пенсию.

— Мы настаиваем на необходимости перерасчета пенсий работающим пенсионерам. Сегодня с их заработной платы взимаются отчисления в Фонд социальной защиты населения, но перерасчет пенсии при этом не производится. На наш взгляд, это несправедливый подход, и он должен быть изменен, — заявил ранее председатель федерации профсоюзов Михаил Орда.

Сейчас белорусы, которые достигают пенсионного возраста, но продолжают трудиться, могут рассчитывать только на премирование за отложенный выход на пенсию, но не на перерасчет пенсии. Главное условие — неполучение пенсии в период работы.