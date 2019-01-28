|
Работники предлагают отмену взносов в ФСЗН для трудящихся на пенсии. В администрации президента подумают
В Беларуси нужно отменить взносы в ФСЗН для работающих пенсионеров, с таким предложением выступили работники «Беларуськалия» на встрече с главой администрации президента Натальей Кочановой. Она обещала дать ответ после того, как этот вопрос рассмотрят и проработают со специалистами Минтруда, сообщает корпоративное издание предприятия «Калийщик Солигорска». Ранее профсоюзы
Работники предприятия попросили у главы Администрации президента помощи в решении такого вопроса, как перерасчет пенсий работникам с учетом их стажа работы после ее назначения. Как альтернативу они предложили отменить уплату страховых взносов в 1% от зарплаты.
Правительство ранее
— Мы настаиваем на необходимости перерасчета пенсий работающим пенсионерам. Сегодня с их заработной платы взимаются отчисления в Фонд социальной защиты населения, но перерасчет пенсии при этом не производится. На наш взгляд, это несправедливый подход, и он должен быть изменен, — заявил ранее председатель федерации профсоюзов Михаил Орда.
Сейчас белорусы, которые достигают пенсионного возраста, но продолжают трудиться, могут
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники предлагают отмену взносов в ФСЗН для трудящихся на пенсии. В администрации президента подумают
В Беларуси нужно отменить взносы в ФСЗН для работающих пенсионеров, с таким предложением выступили работники «Беларуськалия» на встрече с главой администрации...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)