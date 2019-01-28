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Вы точно их не видели, а (может быть) зря. 7 музыкальных клипов белорусских ютуберов

29.01.2019 14:53 — Разное | Tut.by  
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Недавно AFISHA.TUT.BY делала подборку самых популярных клипов музыкантов из Беларуси на YouTube. Среди профессионалов в топе по просмотрам был и один клип блогера. Мы посмотрели, какие еще клипы выпускали белорусские ютуберы и сколько просмотров они им принесли.

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке

7-е место

Лера Яскевич и Петр Клюев (David Bowie — Space Oddity)

163 тысячи просмотров

Петрв Клюев в составе ЛСП выступит на «Минск-Арене» 23 марта. КУПИТЬ БИЛЕТ

6-е место

Юля Годунова — «Солнышко»

198 тысяч просмотров

5-е место

Лера Яскевич — «Давай не будем»

240 тысяч просмотров

4-е место

Юля Годунова — «Давай останемся»

476 тысяч просмотров

3-е место

Приятный Ильдар — «Вирус»

1,9 миллионов просмотров

2-е место

А4 (Влад Бумага) — «Батя»

2,7 миллионов просмотров

1-е место

А4 (Влад Бумага — «Тает срок» (пародия на Грибы «Тает лед»)

24 миллиона просмотров

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***

26 января в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билет на матч БАТЭ — «Арсенал», который пройдет 14 февраля на «Борисов-Арене». Счастливчику билет достанется бесплатно, победитель будет объявлен 1 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
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AFISHA.TUT.BY посмотрела, какие клипы выпускали белорусские ютуберы и сколько просмотров они им принесли.
 
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