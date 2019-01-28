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Вы точно их не видели, а (может быть) зря. 7 музыкальных клипов белорусских ютуберов
Недавно AFISHA.TUT.BY
7-е место
Лера Яскевич и Петр Клюев (David Bowie — Space Oddity)
163 тысячи просмотров
6-е место
Юля Годунова — «Солнышко»
198 тысяч просмотров
5-е место
Лера Яскевич — «Давай не будем»
240 тысяч просмотров
4-е место
Юля Годунова — «Давай останемся»
476 тысяч просмотров
3-е место
Приятный Ильдар — «Вирус»
1,9 миллионов просмотров
2-е место
А4 (Влад Бумага) — «Батя»
2,7 миллионов просмотров
1-е место
А4 (Влад Бумага — «Тает срок» (пародия на Грибы «Тает лед»)
24 миллиона просмотров
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