Россельхознадзор не пустил в Россию крупную партию белорусских яиц





Инспекторы Управления Россельхознадзора по Калининградской области не пропустили на территорию РФ крупную партию яиц из Беларуси. Груз следовал через погранично-контрольный ветеринарный пункт «МАПП Чернышевское».

Проверка товара выявила нарушения в документах: в ветеринарном свидетельстве и на маркировке отсутствовал идентификационный номер изготовителя.

Отправителем партии в 306 300 яиц являлось ОАО «1-я Минская Птицефабрика». Груз транспортировался в другой регион России, говорится в сообщении областного Россельхознадзора.

В этом году это уже вторая крупная партия куриных яиц из Беларуси, которую не пустили в Калининградскую область. Пятью днями ранее специалисты Россельхозадзора «завернули» на границе 288 тысяч яиц.