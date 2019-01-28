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Россельхознадзор не пустил в Россию крупную партию белорусских яиц

29.01.2019 14:31 — Разное | Ежедневник  
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Россельхознадзор не пустил в Россию крупную партию белорусских яиц

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Калининградской области не пропустили на территорию РФ крупную партию яиц из Беларуси. Груз следовал через погранично-контрольный ветеринарный пункт «МАПП Чернышевское».

Проверка товара выявила нарушения в документах: в ветеринарном свидетельстве и на маркировке отсутствовал идентификационный номер изготовителя.

Отправителем партии в 306 300 яиц являлось ОАО «1-я Минская Птицефабрика». Груз транспортировался в другой регион России, говорится в сообщении областного Россельхознадзора.

В этом году это уже вторая крупная партия куриных яиц из Беларуси, которую не пустили в Калининградскую область. Пятью днями ранее специалисты Россельхозадзора «завернули» на границе 288 тысяч яиц.

 
 
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Инспекторы Управления Россельхознадзора по Калининградской области не пропустили на территорию РФ крупную партию яиц из Беларуси. Груз следовал через...
 
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