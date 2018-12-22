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ГРАФИК отчетов о проделанной работе по охране общественного порядка и профилактике правонарушений перед гражданами

29.01.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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ГРАФИК отчетов о проделанной работе по охране общественного порядка и профилактике правонарушений перед гражданамиГРАФИК отчетов о проделанной работе по охране общественного порядка и профилактике правонарушений перед гражданами, проживающими на административном участке, участковых инспекторов милиции Шарковщинского РОВД

ГРАФИК отчетов о проделанной работе по охране общественного порядка и профилактике правонарушений перед гражданами

 

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